【她她她的少女時代】高齡新人　梁芷珮：咁嘅年紀冇諗過可以拍劇

《她她她的少女時代》已播出一星期，劇情依然緊湊，陳大文（李思捷飾）真正身份終於被發現，相信緊接的劇情依然會精彩！劇中因為林若藍（梁芷珮飾）的出現，令到張智強（曹永廉飾）和方迎風（田蕊妮飾）離婚收場，這個「第三者」令觀眾恨之入骨。

因為林若藍的出現，令到張智強和方迎風離婚收場。（片段截圖）

劇中飾演林若藍的梁芷珮，相信大家在劇集當中很少會見到她，因為芷珮主要是擔任旅遊節目主持，今年就有《北歐潮什麼》和《義大利潮什麼》。《她她她的少女時代》是她第三部有份拍攝的劇集，第一部是《愛·回家之開心速遞》，第二部是《是咁的，法官閣下》，不過今次是她比較多戲份兼發揮較多的劇集。

相當喜歡戶外活動，經常在IG post相。(IG@梁芷珮)

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梁芷珮Christy現在是TVB的基本合約演員，主力做旅遊節目主持，加入TVB前亦有在有線電視做主持。今年37歲的她，其實已經有一個幸福家庭，有3個小朋友。對於自己37歲才開始入劇，她覺得並不太遲，在接受《香港01》時，她說：「37歲唔會太遲，唔同年紀有唔同角色，就算我拍旅遊都係好遲開始，所以我要感恩搵我拍劇同埋拍旅遊嘅監製，咁嘅年紀又已經結咗婚有埋小朋友都仲有人搵我做嘢，呢個係一個好幸運嘅事嚟。」

相信Christy同劇中演員關係都幾好。（IG@梁芷珮）

作為一個劇組「新人」，不多不少也是對演員有所憧憬，但Christy沒有想太多，只著眼現在的事，她指：「其實真係冇諗到咁遠，有得拍我已經好驚喜，接呢套劇嗰時我未知咩角色已經接咗，因為我真係好想拍劇。我冇奢望呢個年紀可以做主角，我咁嘅年紀可以入TVB做旅遊已經好開心，冇諗過可以拍劇，有得試我已經好開心，冇諗有咩目標。希望可以繼續拍落去，因為拍劇真係好好玩，又遇到好多有nice好似阿廉、阿田、思捷等等嘅前輩，攞獎係諗都冇諗過。」

長頭髮的Christy。（IG@梁芷珮）

劇中飾演第三者，在普世價值觀中，絕對不是一件好事，而作為一個擁有幸福家庭的女人，現實的Christy又會否怕第三者的出現呢？「唔怕，因為我對我老公好有信心，因為我已經咁煩，令佢唔想繼續俾第二個女人煩哈哈！亦都對我自己好有信心，因為我同我老公已經結咗婚15年，連埋拍拖都17年，我哋好清楚大家，好知道大家想點，共識都好好，所以我哋唔相信會有第三者出現。一啲都唔驚，唔需要阻止，好有信心！」看來真是信心爆棚喎！

Christy同老公關係好好。（IG＠梁芷珮）