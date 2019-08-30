【金鐘獎2019】曾沛慈憑《與惡》入圍失控爆喊：激動到語無倫次

《我們與惡的距離》在第54屆金鐘獎入圍14項，其中男配角獎就包辦3名額，林哲熹、洪都拉斯與溫昇豪，女配角獎則由曾沛慈代表。林哲熹劇中飾演罹患思覺失調症患者，與飾演姊姊的曾沛慈有許多衝突卻又感人的戲碼。

曾沛慈IG發文分享入圍喜悅。（IG@tseng_pets_ohyeah）

林哲熹因《我們與惡的距離》受矚目，獲知入圍時正在開會，突然看到自己名字有種手足無措的感覺，再看到與洪都拉斯、溫昇豪一起入圍更興奮，認為團體榮譽更勝於個人，加上全劇多項入圍，自己真正參加典禮時可能會「心臟負荷不了」。洪都拉斯出道30多年，第一次入圍戲劇類項目，直喊：「差點崩潰！」第一時間打電話給老婆報喜，透露這次飾演賈靜雯的暖男同事，連女兒都稱讚。

曾沛慈獲知時正在錄影《型男大主廚》，同場曾國城、吳姍儒也是入圍者，當下很冷靜，錄影結束後發現自己收到200多則祝賀簡訊，眼眶莫名泛淚：「其實我真的沒想到自己會入圍金鐘獎，激動到語無倫次，我終於完成了一個夢想，可以在金鐘獎的紅毯上跟《我們與惡的距離》的演員們大合照。非常謝謝這次的入圍，對我來說是一個非常非常大的肯定，真的很謝謝。」

曾沛慈憑《我們與惡的距離》首度入圍金鐘獎。（《我們與惡的距離》劇照）

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