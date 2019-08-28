【金鐘獎2019】吳慷仁賈靜雯爭帝后　《我們與惡的距離》掃14提名

第54 屆金鐘獎入圍名單於今日（28日）公布，早前大受歡迎的台劇《我們與惡的距離》不負眾望共獲14項提名，包括男女主角、男女配角、戲劇節目、編劇以及新進演員等多個大獎，而當中「戲劇節目男配角」的5人名單中，《我們與惡的距離》更憑洪勝德、溫昇豪以及林哲熹佔去3席。而去年年底的單元迷你劇《你的孩子不是你的孩子》與《我》劇亦平分秋色，5個單元共獲14項提名，包含電視電影獎、女主角、女配角、新進演員與導演獎等。

《我們與惡的距離》14項提名包括：

+ 10 + 9 + 8

第54 屆金鐘獎－主要提名名單如下：

戲劇節目獎：

《20之後》

《我們與惡的距離》

《客家劇場－日據時代的十種生存法則》

《菜頭梗的滋味》

《雙城故事》

綜藝節目獎：

《小明星大跟班》

《台灣金頌》

《圓夢心舞台》

《綜藝大熱門》

《聲林之王》

電視電影獎：

《公視人生劇展第一響槍》

公視新創短片《暴好人》

《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》

《野雀之詩》

《華視金選劇場－夏之橘》

戲劇節目男主角獎：

王識賢／《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》

吳政迪／《客家劇場－日據時代的十種生存法則》

吳慷仁／《我們與惡的距離》

溫昇豪／《雙城故事》

龍劭華【陳坤倉】／《菜頭梗的滋味》

戲劇節目女主角獎：

江沂宸／《20之後》

徐麗雯／《菜頭梗的滋味》

曾珮瑜／《雙城故事》

賈靜雯／《我們與惡的距離》

蔡淑臻【蔡昕芸】／《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》

戲劇節目男配角獎：

林哲熹／《我們與惡的距離》

洪都拉斯【洪勝德】／《我們與惡的距離》

溫昇豪／《我們與惡的距離》

蔭山征彥／《客家劇場－日據時代的十種生存法則》

龍劭華／《雙城故事》

戲劇節目女配角獎：

李杏／《生死接線員》

張寗／《客家劇場－日據時代的十種生存法則》

曾沛慈／《我們與惡的距離》

葉慈毓／《20之後》

謝瓊煖／《菜頭梗的滋味》