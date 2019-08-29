【The New Pope】第二季麥高維治空降　與祖狄羅掀教宗爭奪戰？

宗教題材的電影及劇集一向都較為敏感，不過英國男神祖狄羅（Jude Law）於2016年主演的HBO迷你劇《The Young Pope》推出後大受歡迎，在IMDb奪得不錯的8.4分。香港時間凌晨HBO就發布了第二季《The New Pope》的全新預告，片中見到祖狄羅穿上白色泳褲仔在沙灘漫步！不少劇迷都在網上留言大讚雖然祖狄羅已46歲，但身材仍然保持得不錯，亦對近年比較少Show身材的演出而大感新鮮。

第一季頭5分鐘立即露股 最後一集突然昏迷

第一季《The Young Pope》劇情主要講述Lenny Belardo（祖狄羅飾）成為史上最年輕教宗Pope Pius XIII，更在第一集首5分鐘就露股。當信徒都以為這位教宗會為大家帶新景象，但他竟然非常保守，除了反同性戀、反離婚、反墮胎，更在報道會上批判百姓，令眾人都對他恨之入骨。去到劇集中段，教宗因為經歷不同的大小事及解除家庭背景的執念而變成一位能夠真正擁抱世人的教宗。可惜最後他卻在報道會上暈倒並陷入昏迷，為首季帶來一大伏筆。

祖狄羅的教宗造型。（HBO圖片）

麥高維治出現 兩大教宗爭位？

在最新預告中，雖然只有祖狄羅在沙灘漫步及尊麥高維治（John Malkovich）加入新一季的片段，能夠推測到因為祖狄羅所飾演的教宗Pope Pius XIII陷入昏迷，相信是Malkovich飾演的新任教宗來頂替祖狄羅。不過祖狄羅又奇蹟地病癒，更以強勢姿態回歸，加上在HBO發佈的首張劇照中看到兩人均穿上教宗服飾，意味着劇組有意舖排兩大教宗爭位。

另外，導演Paolo Sorrentino在接受外國傳媒訪問時透露，首季專注描述Pope Pius XIII的角色和背景，而新一季就會參考更多時事，尤其是狂熱主義對教會產生的負面影響。此外，除了有Malkovich、祖狄羅和原班人馬參演，Sharon Stone與Marilyn Manson更會驚喜客串。雖然HBO還未公布劇集正式上映日期，但首兩集會在威尼斯影展作全球首映。