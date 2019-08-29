郭碧婷大讚向佐食飯個樣係優點　郭爸不解稱：我女兒很奇葩

向佐與郭碧婷因去年拍攝內地真人騷節目《最美的時光》結緣，兩人交往3個月便宣布結婚，隨即便前往日本賞櫻花，感情甜蜜穩定。

最近，在郭碧婷攜爸爸郭瑭璜一齊參與內地另一真人騷《女兒們的戀愛》第二季，兩人在節目中談論起向佐「最令人欣賞的優點」，郭碧婷大讚對方有很多優點，但最難的是要如何把這個優點延續到以後，經過認真思考，她笑答到：「吃東西的樣子。」這令郭爸爸一頭霧水，郭碧婷解釋到：「他吃飯的時候你會覺得，那食物看起來很美味，他吃得那麼津津有味的樣子，會讓人家覺得很棒很開心。」這個答案讓郭爸爸覺得很奇怪，難以理解有人說吃飯是個優點，更指「我女兒很奇葩。」

他隨即坦言，自己欣賞向佐雖然出身富貴，但沒有嬌貴氣，還肯吃苦耐勞去學功夫，不是紈绔子弟，又善良，對人也很有禮貌。

郭碧婷大讚向佐吃飯的樣子令人覺得很開心。（視頻截圖）

由於婚後要離開台灣定居，所以郭碧婷也問爸爸有沒有做好女兒遠嫁的準備，郭爸爸面露微笑地講：「隨時準備著，早就準備好了。」隨後他在訪問中繼續大談道，「她都35歲了，拖拖拉拉。」當再次被導演提問「不會覺得太遠嗎？」郭爸爸「冷笑」一下，乾脆地回答：「我有三個女兒，一個住遠一點沒差（無分別）。住在隔壁更煩，我還得多煮一份飯給人家。」不過，郭爸爸只是口硬心軟，最後他也補充到：「住多遠都沒差，她喜歡的人就好。」