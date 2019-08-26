【多圖】向佐孖未婚妻郭碧婷準備生B　婚前檢查自爆腎功能如70歲

向佐今年3月，向女友郭碧婷求婚成功，雖然二人忙於籌備婚事，仍然孖住拍攝內地真人騷節目《我家小兩口》，在節目中大晒恩愛，又拍攝婚前檢查的情況，不說不知，原來向佐因練武及拍戲，身體經常受傷，向佐更自揭腎功能仿如一個70歲老人，究竟35歲的他，為何會有此困擾？節目中向太將囝囝的悲慘遭遇，向觀眾娓娓道來。

向佐在節目中自揭腎功能如70歲。（Youtube影片截圖）

向佐跟郭碧婷進行婚前身體檢查，準備生鼠BB。（Youtube影片截圖）

節目開始向佐已表明自己及父親也屬鼠，若果未婚妻郭碧婷也趕及生鼠B，就能三鼠同堂，二人對生兒育女已有共識，節目其後錄製二人進行婚前檢查的過程，不要看向佐樣貌甚Cool，實際上卻是一名暖男，當女友對身體檢查緊張不安，他即在旁安慰，令郭碧婷感到十分窩心，反而向佐自己卻相當緊張，原來他曾經做過身體檢查，現時他的腎功能仿如70歲的老人，而且手腳、膝蓋、肩膀，也曾受傷骨折。節目播出向佐、郭碧婷兩口子做身體檢查的片段，而睇片的向太對於囝囝的情況，也無奈表示兒子自少練武，受傷無可避免，而腎功能變差是因為常吃止痛藥。

向太親述囝囝向佐腎功能變差原因：

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向佐今年3月求婚成功，現正跟未婚妻郭碧婷籌備婚禮。（陳嵐微博圖片）

之後醫生說向佐過於緊張，身體也頗多毛病，勸他要放鬆心情，先調理好身體。向佐跟女友商量減壓方法，其後二人途經籃球場，向佐更即時脫掉上衣，落場打波，一身健碩肌肉，相當吸睛，而女友郭碧婷更看到心心眼。出了一身汗的向佐，心情亦愈來愈好。他們聽從醫生建議，細思減壓方法，其後向佐跟郭碧婷換上了卡通人物服裝，更一起跳舞減壓，二人玩得十分開心，壓力全消外，感情有增無減，對於生鼠B大有助益。

下圖有郭碧婷高清美圖：