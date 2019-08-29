高海寧《C9特工》倉底貨變台慶劇　TVB「冇貨賣」絕非唯一原因？

由高海寧（高Ling）、馬國明和黎諾懿主演的無綫（TVB）新劇《C9特工》播映時間一改再改，本身劇集將緊接田蕊妮主演的《她她她的少女時代》、在9月16日後播出，但最後卻被抽起，改播陳山聰、李施嬅主演的《金宵大廈》。不過，今日有內部人士透露《C9特工》再獲新安排，劇集將於《金宵大廈》播畢後播出，正式成為今年TVB台慶劇，絕對是「塞翁失馬，焉知非福」。

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除了《C9特工》，王浩信、唐詩詠主演的《解決師》也確定是今年台慶劇之一，至於大熱《多功能老婆》仍未落實播出日期，但好大機會躋身台慶檔期。

為什麼是《C9特工》、《解決師》和《多功能老婆》？其實用三個字便可以解釋──「冇貨賣」。雖然TVB現時有近20套存貨，但能夠放在台慶檔期播出的卻是寥寥可數：《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》和《牛下女高音》受「安心事件」拖累而被放入雪櫃，《機場特警》和《殺手》因為社會氣氛、劇集分別以警隊和黑幫為主線而被抽起，其他則因為卡士、未完成後期製作等原因，未能躋身台慶劇之列。因此，《C9特工》之所以能夠成為台慶劇，是因為不少幕前幕後被犧牲。