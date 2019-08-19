【C9特工】擔正新劇被抽起　高海寧︰我唔知啊，都係你話畀我聽

無綫本來定在播畢《她她她的少女時代》後播出由高海寧（高Ling）﹑馬國明和黎諾懿主演的《C9特工》，不過今日有消息指《C9特工》將會被抽起，改播由陳山聰及李施嬅主演的穿越奇幻劇《金宵大廈》。

《金宵大廈》將接棒《她她她的少女時代》播出。（劇照）

有傳突然改播《金宵大廈》是因為剛剛播畢的《十二傳說》氣勢如虹，主題受觀眾歡迎，在內地「貓眼全網熱度榜」排名第二。而在無綫公布的收視中，首周和次周的7 天跨平台總收視點分別有25.5點和23.3點，在周一至五的晚上黃金時段中，僅次於《愛•回家之開心速遞》的收視，成績不俗，故希望由跟《十二傳說》題材類同的懸疑劇《金宵大廈》接力播出。

《十二傳說》在內地網站排行榜位置高企。（網絡圖片）

《C9特工》是高Ling繼《婚姻合伙人》後，第二次擔正做女一的劇集，對於有份主演的劇突然被描起，《香港01》記者致電高Ling查詢，她對於此消息話︰「我唔知喎，（你未收到？）我完全唔知喎，不過兩套都有我冇所謂。」被問到知不知道劇集被抽起的原因，她就表示︰「吓，我都唔知道呢個消息，我點會知點解。」不過高Ling就話不會不開心，指「可能佢好快就播呢」！其後關於改播《金宵大廈》的消息等，她又補充說︰「我唔知啊，我連呢個消息都唔知，都係你話畀我聽。」高Ling又指自己在的《金宵大廈》中，是一個單元裏的角色。

《C9特工》是一齣喜劇，題材特別又新鮮。（劇照）

劇中，高Ling跟馬國明飾演一對。（資料圖片）

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《C9特工》是一齣時裝喜劇，故事講述由高Ling扮演的特工余小嬌（特工編號C9），因為特工組織分部無故爆炸，與總部失去聯絡後，嫁了給馬國明飾的高大勁，過著平凡幸福的師奶生活，但昔日的特工拍檔馬雷斯（黎諾懿飾）突然出現，邀請小嬌一同調查特工分部爆炸的原因，自此她就過著師奶特工雙重身份的生活。劇集題材其實也非常特別和新穎，希望大家都可以快點看到這套劇出街！

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