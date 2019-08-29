【多圖】Rose Ma拍片公開減肥秘訣　大碼變細碼其實唔難？

有「電競女神」、「香港明日花」之稱的Rose Ma （馬俊怡）入行以來，都毫不忌諱直認是肉地女生！她曾在訪問講到自己相比起其他模特兒直頭是「癡肥」，身高170cm的她，體重一度接近60kg。但今年推出第二本寫真集的她，在書展簽書會上明顯狀態大勇，瘦了不少。日前，她就在YouTube公開瘦身秘訣！

Rose Ma在YouTube留言講到：「大馬終於變細馬啦！畀你哋話咗我肥咁耐，我終於瘦返一次！影寫真前開始靠茶療輕斷食同埋做運動減肥，終於係2個月時間內瘦咗10磅。你哋成日問我點樣瘦，而家就拍片話你知！」

誇唔誇張先？（影片截圖）

點撃回顧Rose Ma大碼時刻！

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影片中，Rose Ma就稱運動佔3-4成，而飲食就佔6-7成。而她就經一個中醫朋友介紹以「茶療輕斷食」來減肥，她就強調當中的輕斷食並不是不吃東西，而是在8小時內吃完中午晚三餐。她更指輕斷食可以控制胰島素，比較不容易積聚脂肪。

茶療輕斷食！（影片截圖）

至於茶療，Rose Ma就選擇喝石斛洛神花茶，因為洛神花有消脂去水腫的功效，而石斛有助睡眠，她每天至少喝3000cc的水。Rose Ma更示範如何在減肥期間食麥當奴和壽司，秘訣在於只能吃一個拳頭的澱粉質和緊記要走醬和走醬油！

花茶！（影片截圖）

點撃下圖重溫影片減肥重點！

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Rose Ma就透露自己曾試過吃藥和節食來減肥，不但成效不大而且有脫髮等副作用，反而靠運動和控制飲食成功在2個月減10磅。

點撃下圖睇成果！