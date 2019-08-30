【凹嗚狼人殺】大受歡迎變遊戲標準　入坑前必讀20個局中術語

自從《娛樂大家》新增「狼人宮廷版」環節之後，網上又掀起一陣「狼人殺」熱潮，當中獲最多好評的是由小豬羅志祥、愷樂以及邱宇辰主持的台灣綜藝節目《娛樂百分百》中的《凹嗚狼人殺》單元。

在對比之下，網民的意見幾近一致，認為《凹嗚狼人殺》是中港台暫時最高觀看性的「狼人殺」節目。其實在《娛百》開始玩「狼人殺」之前（2017年尾），內地亦曾因為節目《飯局狼人殺》帶起過「狼人殺」潮流，及後更推出過手遊，不少內地網民亦有響應成為狼人玩家。不過《飯局狼人殺》只維持了一季12集，而《凹嗚狼人殺》則由2017年12月28日首次播出後維持至今，更因為太受歡迎而由特備環節變為常規單元，共玩逾100局「狼人殺」，亦全數可在YouTube重溫。

想知基本玩法可重溫以下連結：

【娛樂大家】玩狼人殺惹觀眾劣評 阿姐汪明荃插嘴係最大問題？

羅志祥是《凹嗚狼人殺》中的高玩（高手玩家）。（娛樂百分百Facebook）

《凹嗚狼人殺》主要三個局

在超過100局的《凹嗚狼人殺》中，並非全數都是同一個玩法，主要分為3個局－狼王局、雪狼局、和警長局，由10名玩家組成，是參考《米勒山谷狼人》改編而成。對比起最普通的9人局（3狼+3神+3平民），這三個局的玩法大大提升了「好人」的勝率，同時亦提升了局內的複雜性，同時亦為狼人增添了技能，令局中的玩家產生更多疑團。

點擊了解狼王局、雪狼局、和警長局的玩法：

玩「狼人殺」都要學問

要玩「狼人殺」玩得好，最重要當然是要靠演技和說話技巧，但簡單的術語，絕對有助提升討論的精準度。而作為觀眾，有時亦會因為聽不懂節目中的術語而搞到一頭霧水，例如「退水」是什麼意思？「金水」、「銀水」又代表什麼？不想玩時或看節目時有任何誤解？以下20個局內術語有助大家搞清楚自己在看什麼！

20個術語：

+ 20 + 19 + 18

3個手勢暗號：