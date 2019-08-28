【娛樂大家】玩狼人殺惹觀眾劣評　阿姐汪明荃插嘴係最大問題？

由阿姐汪明荃、森美、蘇永康和余德丞主持的無綫綜藝節目《娛樂大家》最近已進入第二季，還增加了新遊戲「狼人殺」環節，將傳統「狼人殺」的角色改頭換面變為「狼人宮廷版」，讓陸浩明、郭子豪、吳若希等「娛樂家族」與當日嘉賓展開一場宮廷廝殺並找出真兇。

其實在節目上玩「狼人殺」在2019年已經不是新鮮事，內地、台灣、韓國等地的電視台和網台已試過將「狼人殺」搬上電視，而台灣由「小豬」羅志祥和愷樂主持的常駐節目《娛樂百分百》中則較為港人熟悉，節目中常設的《凹嗚狼人殺》更成為節目焦點，其YouTube頻道的重溫點擊率起碼數十萬，有幾集更達至一百萬以上，大受網民歡迎。相反，觀眾「狼人宮廷版」卻劣評如潮。綜合多位網友意見，「狼人宮廷版」的劣評原因總共有5點。

以圖簡介「狼人宮廷版」玩法：

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「狼人宮廷版」五大死因

1)主持人過分參與

在正式「狼人殺」遊戲中，擔任主持人的玩家是絕對不應該加任何意見，因為主持人是看見所有事情發生的角色，其發言會嚴重影響到玩家的判斷，令遊戲失去平衡甚至毫無意義。在《娛樂大家》中，主持人阿姐汪明荃的參與度極高，甚至在每一局都會表達意見，當中還包括提示。例如，在第三集中，主持人阿姐曾在遊戲中說過：「嗰啲刺客明明露晒、刀都伸晒出嚟，你哋都唔知邊個？」無疑影響到玩家發表言論的空間和方向。

2）討論位執行鬆散

「狼人殺」的精髓在於玩家們透過個人見解提供資訊去取得勝利，所以邏輯推理、表情語氣，甚至連過往的遊戲經驗都有助推斷每位玩家的隱藏身份。在遊戲中每個白天，當玩家們發表個人意見時，正反兩方都要在各人的言論上推測對方的身份。所以，發言的順序對局中的判斷會有嚴重影響，在一位發言期間，其他玩家規矩上是嚴禁插嘴。而這亦是將「狼人殺」搬上電視營造緊張氣氛的關鍵所在。但在《娛樂大家》中，誰先發言，誰可反駁，最初全由阿姐一人去決定。至於其「自由討論」環節，小編認為是為了在節目上製造一時的熱議和混亂，提升節目觀看性，但這也要視乎玩家的質素。

「微辣」的狼人殺也有自由討論時間，玩家們的互相攻擊令觀看性有所提高。（影片截圖）

3）夜殺遺言

在《娛樂大家》中所有死者都可以獲遺言發表，但理論上，遊戲中只有在白天被投票殺死的玩家才可以發表遺言，而「狼人殺」的遊戲重心，是要靠「死人」去進行推測，而遺言的作用是透過言論去影響仍然生存的玩家。至於「夜殺死者」不得發表遺言主要有兩個原因，第一，物理層面上，被狼人殺掉後的第二日，死者已矣，又怎會有機會讀出遺言？第二，狼人殺人滅口是為封鎖訊息，提升己方獲勝的機會，雖然「遺言」亦可以是謊言（可能是狼人自殺），但晚上被殺者的遺言仍會對局勢造成嚴重失衡，小編試舉例說明：晚上預言家測出狼人身份，但預言家當晚被狼人所殺，若預言家仍可以發表遺言的話......

被殺的玩家要進入禁言區，不得參與討論。（影片截圖）

4）投殺機制影響遊戲進度

《娛樂大家》中，白天投殺時需要超過一半人投票才令投殺有效，所有經常會發生因為未過半數而令白天無人被投殺的情況。其實「狼人殺」這款遊戲，各群有各群規矩，不過由於是節目上播映的關係，節奏和遊戲速度亦應考慮在內，或可以參考《凹嗚狼人殺》中的投殺機制，只要有人被提名投殺，哪怕只有一票，高票者亦會被投殺淘汰。此舉除了可以令遊戲進度提高之外，亦能夠為玩家提供更多中立的資訊，正如上述提到，「狼人殺」是一款靠「死人」去進行推測而獲得勝利的遊戲。

過分保護玩家會令遊戲進度減慢。（影片截圖）

5）玩家太弱

「狼人殺」要好看，最重要是玩家的質素，而《娛樂大家》中的玩家們明顯是平均地經驗太淺。正所謂「一隻手掌拍唔響」，個別玩家認真去分析，但對手的思想太過空泛亦會嚴重影響節目效果，這裡提及的並非玩家的「智商」，而是玩家的「發揮」。以《凹嗚狼人殺》為例，遊戲中的10位玩家，起碼有8-9位都對遊戲規則非常熟悉，令整局的言論、推測、誤導、帶風向全部有根有據，這樣才能令觀眾看得更加投入，加上《凹嗚狼人殺》中有多位高手，例如通靈系的小豬、推理系的陳零九、亂跳系的邱鋒澤等，他們利用遊戲玩法去營造節目中緊張氣氛的能力非常之高。

《凹嗚狼人殺》的「大高玩」：

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