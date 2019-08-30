星女郎林允承認買盜版電影　網友瘋狂責罵：請尊重知識產權

憑主演周星馳執導電影《美人魚》走紅的內地女星林允，近日上社會觀察類綜藝節目《1068魂考》，探討盜版軟件與A貨問題時，竟然自爆曾買過盜版電影來看，隨即令在場人士驚訝連連甚至責備她到底有無版權意識，亦搞到不少網友震怒紛紛責備她不尊重電影工作者等，在網上引起極大討論。

林允因為主演《美人魚》走紅。（微博圖片）

事緣當主持人問到「買盜版軟件與A貨」那一樣東西屬於比較丟人時，林允就認為兩者都冇問題，皆因為她身邊好多朋友都不時在網上買盜版來觀看，她無過多去責備，認為好似無所謂。隨即被主持人姜思達串：「你是沒有版權意識的人哦。」搞到林允非常尷尬補鑊：「我有。」後來在大家連翻追問下，問她如果有朋友在網上用盜版來源觀看她主演的電影她會怎麼做呢？沒想到此時她就自爆曾經買過盜版睇自己主演的電影：「就是因為我之前有在國外，然後我自己電影又在上映，然後呢我又看不了，我就自己在那個淘寶上買了。」搞到在場人士嘩然四起，完全想不到她如此真誠。

林允自爆買過盜版電影來睇。（微博圖片）

不過事後林允亦批評這一些盜版電影的質素非常惡劣：「看的挺不爽的，因為很模糊。」最後亦強調買盜版是一件非常不尊重他人的事：「這是對一個創作這個東西的作者是一種不尊重，因為他們花了一年兩年的時間去做。」但網友對於她這一翻做法非常不滿，認為她自己是電影工作者竟然都走去支持盜版電影，如何說服他人去支持正版電影呢？網友紛紛留言：「尊重一下工作者知識產權」﹑「產權真的很重要」﹑「沒文化真可怕」…但另一邊廂就有網友覺得應給予她機會，畢竟她都只是一時心急想睇自己的作品而已，應該不是故意去買盜版的，反而覺得她如此直言真誠要讚許添。不過無論如何都好，買盜版就是一件不對的事情，要懂得尊重他人才對。

網友瘋狂留言探討。（微博圖片）