林允發聲明解約抗議CK涉嫌「分裂祖國」　成史上最短時間代言人

近日內地方面繼楊冪宣布終止同其代言的意大利品牌Versace合作之外，內地超模劉雯亦宣布同其代言的Coach終止合作，江疏影亦宣布同代言品牌Swarovski（施華洛世奇）解約，全因這一些品牌在設計上同官網上將香港設定為國家，涉嫌有「分裂祖國」之意，導致一眾明星紛紛割席。

而23歲的林允亦加入解約行列，近日透過工作室發聲明表示同代言品牌CALVIN KLEIN終止一切合作，皆因對方在美國官網上涉及對中國國家主權和領土完整表述不準確，以使堅持一個中國的林允作出如此決定。同時，林允此番解約，令她成為CALVIN KLEIN史上最短時間的代言人。

林允決定同CALVIN KLEIN解約。（CALVIN KLEIN微博圖片）

在8月12日的時候，CALVIN KLEIN在微博官網宣布林允已成為品牌的亞太區代言人，一連上貼多張林允穿着品牌的服裝硬照，雖然身材遭受不少評擊被指「虎背熊腰」 但她仍受到許多關注。沒想到隔日（13日）林允的工作室就刪除其代言照片，同時發聲明指出同CALVIN KLEIN解約終止合作，事因她的團隊發現CALVIN KLEIN的美國官網上將香港列為國家，這個舉動令林允十分反感，認為祖國的主權是神聖不可侵犯的：「維護國家主權與領土完整，是我們每一個中華人民共和國公民的責任。」她只是做了短短34小時的代言人，可以話是史上最短。

CALVIN KLEIN在12日宣布林允為亞太區代言人。（微博圖片）

林允這個愛國舉動大獲網民讚賞，不少人均佩服她可以為國家放棄代言，絕對不只是一位口頭上講愛國的人而已，而這個舉動亦令她收穫不少粉絲。網友紛紛留言：「愛國青年代表」﹑「我是你的粉絲了」﹑「中國好女子」…認為她太優秀了。

林允發現CALVIN KLEIN官網將香港定為國家。（林允工作室﹑微博圖片）

而林允這個舉動卻令另一CALVIN KLEIN全球代言人張藝興就十分尷尬，事關張藝興的團體發聲明表示仍對品牌排查中，並指出若品牌在國土（中國）問題上出現錯誤，請立即更正修改並需要道歉，否則堅決解約。但網友就質疑他排查這一點，事關林允一方都查清楚了，先作出解約這一步，不相信張藝興一方會不知道？大批網友透過微博責罵他。

但當外界關注他會否同CALVIN KLEIN解約之際，他就透過工作室發聲明宣布同三星手機解約，事關該品牌迄今仍存在着國家（中國）定義不清的情況，令他嬲嬲豬。但有網友就指出他同三星的合約根本就快到期，做出這個舉動只不過是模糊大家的視線，對他的愛國人設十分崩潰，紛紛指責他是彈性愛國之人而已，網友紛紛留言：「惡心的藝人」﹑「我要脫粉了」﹑「愛國人設真的很難看」…大家為他感到失望。

張藝興自7月開始為CALVIN KLEIN全球代言人（CALVIN KLEIN微博圖片）

另外，CALVIN KLEIN一方亦隨即在美國官網上將分類選項的誤解進行了即時修正，並重申支持中國主權的領土完整：「我們也重申 CALVIN KLEIN 完全尊重和支持中國主權和領土的完整，不存在任何對於中國領土完整問題的錯誤認知。」雖然CALVIN KLEIN已作出修正，但仍有不少網友不滿品牌用「不存在」的字眼，認為品牌不覺得自身有錯，「CK也太不要臉了吧到現在還不承認自己有錯哦」網友的留言，又掀起另一波罵潮。

CALVIN KLEIN在微博發出聲明。（CALVIN KLEIN微博圖片）