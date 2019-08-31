泳兒決心做網紅環遊世界拍片　男友為咩Say no唔願同行？

泳兒今日（31日）出席小網紅活動，席間透露有意向旅遊達人方向發展：「有啲人做網紅行性感，我決定做旅遊。」為了成為旅遊KOL，泳兒昨日已上傳第一集新加坡美食團影片，早年居住新加坡的她說：「我好鍾意去旅行，4月嗰陣去咗新加坡，尋日終於剪好第一條旅行片，我拍咗6集。自己拍自己剪，搞咗好耐，好多年冇返新加坡食同玩，每次都係做完嘢就走，今次好快走一轉，但我都擔心隔咁耐出片，啲餐廳Menu轉咗，下次我想去越南，有朋友講笑話會唔會等到出年先出到。」

泳兒坦言自己出片慢，談到當自己提起想去越南時有朋友笑問她會不會下年才看到作品。（葉志明攝）

她又坦言拍旅遊片很難：「最難係我自己一個人好悶，我又唔係多嘢講，最好有朋友一齊去，不過拍嘢係可以長知識。」提到會否和男友情侶檔出鏡，泳兒回應：「其實之前試過去澳洲慶祝生日，佢都有幫我拍，但佢好辛苦，好躁，最後都係嗌交，之後我再叫佢，佢就Say no，佢覺得去旅行係玩，唔要做嘢，咁佢都啱嘅。」然而男友影相技術了得，泳兒都大讚：「好多男朋友都唔識幫人影相，佢真係影得靚，有次佢幫我影咗啲性感少少嘅生活照，都好多人Like。」