【中國新說唱】歐陽靖神秘現身總決賽　一曲《TIME》點燃全場

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《中國新說唱》2019是一檔由愛奇藝自制的S+級華語青年說唱音樂真人秀節目。除了強大的創作資源，該節目還集合了吳亦凡、張震岳、熱狗、潘瑋柏和鄧紫棋等明星製作人陣容，旨在為說唱音樂人和音樂作品帶來更多表現機會及新生力量。節目自開播以來，便受到廣泛關注。

8月30日晚，歐陽靖（MC Jin）作為神秘嘉賓現身《中國新說唱》2019總決賽的舞台為節目開場作為華人說唱歌手的代表，歐陽靖與本季人氣選手福克斯合作演繹了歌曲《TIME》。此外，歐陽靖亦加入了節目的Rapper評審團。

歐陽靖極具感染力的現場表演，給大家帶來了別樣的驚喜與感動。（節目畫面）

在節目中，歐陽靖以一句「《中國新說唱》，我回來了！」點燃現場，所有的Rapper都抑制不住內心的激動，高呼着「MC Jin」以表達對他回歸這個舞台的興奮之情。之後，歐陽靖演繹了由他參與創作的歌曲《TIME》，隨着歌詞「想像有一天會，你們都在我周圍，哪怕未來有多坎坷，依然執着」的唱響，熱烈的歡呼聲浪將全場氣氛推向高潮。

一直關注着節目的網友們也興奮表示，這一刻猶如「回憶殺」來襲，無關勝負無關比賽甚至無關音樂，只有歐陽靖為大家帶來的視聽享受。（節目畫面）

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