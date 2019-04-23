MC Jin宣布細仔Justus出世　IG發長文感謝太太：YOU THE REAL MVP

娛樂圈又多一位豬BB喇！歐陽靖（MC Jin）今日（23日）在IG宣布太太已經順利誕下細仔的喜訊。他分享了一張囝囝戴着帽、睡在籃中的相片，而籃子左邊就用寫上英文字母的積木砌成寶貝仔的名字「JUSTUS」，他笑言細仔同自己有67.3%相似，還表示難以用語言去表達自己興奮的心情！

MC Jin今日（23日）在IG宣布細仔Justus順利出世！（IG截圖）

對於Justus的出世，這位爸爸開心之餘亦不忘大讚太太Carol好偉大：「真正的明星是我太太！這是我第二次坐在產房外等待，我確信整個銀河系所有的媽媽都很棒，但在我眼裏，你才是真正的MVP！Chance（MC Jin大仔）終於成為新鮮出爐最酷的哥哥了！在這裏向所有祝賀我們的親友說聲謝謝，希望你們一切安好。」

MC Jin經常在IG分享一家人的溫馨合照，大仔Chance同爸爸一樣咁Cool。（IG圖片）

2017年MC Jin以「Hip-hop Man」的身份上內地節目《中國有嘻哈》，積極打入內地市場。（影片截圖）

MC Jin與太太Carol在2011年結婚，翌年大仔Chance出世後，MC Jin決定回流美國。直至2017年他以「Hip-hop Man」的身份蒙面參加內地節目《中國有嘻哈》得到網民關注及討論，也令他紅遍兩岸三地。大仔Chance也與爸爸一樣熱愛Hip Hop，兩人曾一齊Rap《Fatherly Advice Feat. Chance The Son》。如今細仔Justus出世，Hip Hop Family又多一位成員喇！

MC Jin曾帶大仔Chance參加內地親子節目。（視覺中國）

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