連環出Po高調暗示同吳浩康玩完？　崔碧珈：做人最緊要對得住自己

現年31歲的崔碧珈（Anita）與現年36歲的吳浩康（Deep）於今年4月被爆出秘密拍拖，然而兩人一直矢口否認戀情，但據悉他們不公開這段關係是為了不影響男方的事業，故對外聲稱自己是仍是單身，甚至在朋友圈中亦不願承認相戀一事，愛得非常低調。不過Anita今日凌晨卻突然在IG連環出Post，一連上載了5張黑底白字圖的限時動心態（IG Stories），還Tag了Deep的IG，高調暗示兩人已經玩完，此情不再。

Anita今日凌晨於ig連橫出post。(ig@anitachui圖片)

借圖片說明清楚表態：「完了吧，如沒意外。」

Anita的五張圖內容包括：「完了吧，如沒意外 #D。」「一段關係，只是一段友誼，你教的。」「一直是自己想得太多 #沒有誰錯。」「＠ngdeep #做人最緊要對得住自己。」「是你一直教大家隱瞞。」字裡行間充滿了埋怨和暗諷的意味，且有一種不吐不快的感覺，看來兩人今次分手似是不歡而散。有消息指當日是Deep發動猛烈攻勢追求Anita，用誠意打動了她贏得芳心，兩人發展迅速，可是戀情曝光後，Deep受到公司影響而不肯公開認愛，Anita亦甘願配合男友。誰知這段戀情只維持了幾個月便告終。

Anita暗示同Deep玩完。(ig@ngdeep圖片)

點擊下圖逐格睇Anita嗰5張IG圖：

以下仲有Anita嘅性感靚相：