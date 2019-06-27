崔碧珈再出寫真集 　驚爆隱秘世減肥療法兩星期減15磅

第三十屆香港書展快將舉行，將於2019年7月17至23日，一連7日於灣仔會議展覽中心舉行，一眾女星整裝待發準備推出個人處女寫真集，包括有溫碧霞及羅霖等人，擁有神級完美身材女星崔碧珈（Anita)，亦宣布推出個人寫真集《崔碧珈的生酮秘笈》。

Anita2016年推出處女個人寫真集後，事隔3年再度發力，為了這本驚世寫真作品能夠面世，她不惜工本原班攝製團隊遠赴日本東京取景，寫真中超過15款造型，當中不少得性感水著Look呈現眼前，由籌備至製作拍攝完成，足足花了將近一年時間。Anita直指今次寫真集與眾不同，雖然寫真集有興趣買的是男生，但今次對女生同樣都有吸引力，因為寫真集主力講減肥：「相信係香港第一本講《生酮飲食》，又係半寫真又係半文字嘅書，書中會見到我嘅手筆，讀者可以透過文字了解我對健康飲食嘅睇法，而最賣點就係，我會公開自己成日會用嘅減肥方法，兩個星期減15磅嘅減肥餐單俾大家知，呢個餐單其實綜合咗我做咗咁多年藝人嘅經驗，再加上自己食生酮嘅時期經驗而定出嚟，希望大家有用啦。」

花近兩小時間拍攝完成「油浴」後，Anita身上出現敏感，便立即沖洗身上食用生油，耗盡3大支沐浴露先沖洗乾淨。（圖片受訪者提供）

Anita為配合寫真主題，不惜「訓身」在倒滿數十桶生油浴缸中拍攝，當中的懸念是來自她對健康飲食的生活態度。她說：「其實我自己接觸咗生酮飲食已有2年時間，亦有親身試過，好想大家睇到個封面時會有驚喜，因為生酮飲食係一個攝取高脂肪嘅飲食文化嚟，好多時要攝取到成80%嘅油喺體內，咁所以好想帶出個訊息俾大家知，基本上人嘅生活都係浸喺油入面嘅。」

工作人員倒咗十多桶食用生油在浴缸中。（圖片受訪者提供）

至於生酮飲食是什麼?智悅營養顧問中心註冊營養師Gloria Tse就有詳細解釋，生酮飲食是一個提倡攝取低碳水化合物、適量蛋白質和高脂肪的飲食模式，早在 1924 年被醫學界應用於治療腦癎症 ，到近年來發展為控制糖尿病及減輕體重的方法。飲食結構比例上，一般正常飲食中碳水化合物的攝取佔 55%，脂肪佔 30%，蛋白質佔 15%；相反生酮飲食建議脂肪的攝取佔最多，約 60-70%，其次為 20-35%蛋白質，而碳水化合物則限制至 10%或更少 ，每天只攝取約

20-50 克，相等於 1片麵包或 1 條中型香蕉 。

生酮飲食可能是減肥妙法，但亦會對身體有其他效果。（網上圖片）

如果真係想試下生酮飲食法減重呢？Gloria Tse叫大家留意以下情況：

(1) 減重效果:

很多外國的實驗指出生酮飲食能使體重在三至六個月內明顯減輕 ，然而在六個月後體重卻慢慢回升 ；採用低脂健康飲食減肥的人體重在一年間則持續減少，故生酮飲食對長期減輕或維持體重的成效未必顯著。

(2) 控制血糖及胰島素敏感度:

目前有關的研究寥寥可數，暫時仍未可定論。

(3) 控制血脂和膽固醇:

(4) 心臟健康:

生酮飲食能增加體內的壞膽固醇，直接提高患上心血管疾病的風險，不利於心臟健康。

(5) 疾病與死亡風險:

有大型研究說明長期攝取過少碳水化合物與死亡率上升有關 ，包括因腦血管或心血管疾病和癌症死亡的風險，整體的死亡風險比一般正常飲食高出 2 至 3 成，相反飲食中攝取 50-55%碳水化合物的死亡風險最低，因此建議在日常飲食中應攝取適當的碳水化合物。

多肉少菜有可能會令人口臭，大家要適量調教。（資料圖片）

生酮飲食可帶來一連串的副作用:

(1) 如口臭、疲倦、頭暈、便秘、血糖不穩 、工作及專注能力下降

(2) 由於生酮飲食強調肉類和油份攝取，忽略了大部份碳水化合物及蔬果，身體較容易缺乏維他命 B、鎂質、纖維等元素，可能導致營養不良。

(3) 如跟從蛋白質偏高的生酮飲食，可加重腎臟的運作。對於患有腎病的人士來說，過量進食動物性蛋白質亦會損害腎功能，加速腎病的惡化，因此不建議採用。而過量攝取蛋白質也可加速鈣質流失，或會增加患骨質疏鬆及腎結石的機會。