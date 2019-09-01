傳周秀娜撻着余德丞共譜姊弟戀　由鄰居發展成情侶拍拖3個月？

現年34歲的性感女神周秀娜 (Chrissie) 單身多年，雖然她曾與已婚電影監製黃永峰傳出緋聞，不過女神卻從未認愛，一直對外宣稱自己是single and available，外界亦好關心她的感情生活。近日有雜誌就傳出Chrissie原來已經與無綫藝人，現年29歲的余德丞 (Dickson) 撻着了，兩人共譜姊弟戀且已秘密拍拖了幾個月，發展地下情。他們日前還被影到拍拖去看電影，不過兩人明顯不想戀情曝光，戴上Cap帽的Chrissie全程低下頭，表現得十分避忌，反觀Dickson就大方得多。

Chrissie已單身多年。(ig@chrissienana圖片)

據悉，看似大纜都扯唔埋的Chrissie與Dickson，經已秘密戀上了近3個月，兩人由Chrissie的好友馬天佑介紹下認識。去年Dickson與Chrissie先後搬到位於大坑道的豪宅嘉園，成為了鄰居，再加上馬天佑的撮合，兩人便發展成為情侶。當日兩人拍拖去看戲時，並沒有拖手等親暱行為，Chrissie一直都好小心，即使戴了帽仍把頭垂低，盡量不被人認出。而Dickson也不時有四處張望，看看是否有人跟蹤他們，但亦有靠近Chrissie身旁跟她聊天。兩人看完戲之後，就一起去停車場坐Dickson的私家車返家。其實上星期Chrissie去看容祖兒演唱會尾場時，Dickson亦有孖住出現，不過Chrissie就找來了馬天佑坐在他們中間來掩人耳目。

Chrissie係性感女神。(網上圖片)

Chrissie出道至今13年，唯一公開過與髮型師Avis的戀情，之後一直單身，並先後與方力申、關楚耀、羅志祥以及已婚的黃永峰傳過緋聞。有傳當年黃永峰為了取悅Chrissie，連開《爆3俏嬌娃》和《熱浪球愛戰》兩部電影給她做女主角。至於Dickson形象一向乖乖仔，但也與蔡思貝、麥明詩、江嘉敏、陳瀅、劉穎鏇等傳過緋聞。去年8月，Dickson因踢足球時暈倒入院ICU，蔡思貝第一時間趕到醫院探他，但二人堅稱沒有拍拖，只是好朋友。

《香港01》電話訪問了Dickson是否與Chrissie拍拖，問是否要恭喜他，他說：「唔係呀, 我哋係好朋友嚟。唔使恭喜我。(你同Chrissie有無發展機會？) 無諗呢個問題喎。(咁你介唔介意姊弟戀？) 都無諗啫。」至於他跟Chrissie與思貝那個更好朋友，他就表示：「無得咁比較嘅。」

Dickson雖然緋聞多多，但形象乖仔。(ig@yuduck圖片)

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以下仲有Dickson嘅靚相：