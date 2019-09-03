被指酷似迪麗熱巴Angelababy　16歲馬來西亞少女一夜爆紅

Angelababy和迪麗熱巴都是美女的代表，前者擁有多國混血的精緻臉孔，後者擁有新疆維吾爾族血統，充滿異域風情，近日有一名近16歲馬來西亞少女Tracie Sinidol被指是baby與熱巴的混合體而紅爆網路。

16歲馬來西亞少女Tracie Sinidol，被指是Angelababy和迪麗熱巴的混合體。（IG圖片／traciesinidol_）

Tracie Sinidol擁有精緻的五官，濃眉大眼、鼻樑高挺，有些角度似baby，有些角度似熱巴，加上甜美笑容，瞬間掀起關注，更吸引不少廠商邀約合作。對於自己一夕之間突然爆紅，Tracie Sinidol感到驚訝，因為從沒有人說過她有一張明星臉，被讚神似兩大美女明星，她感到很榮幸但不會因此而自滿，覺得自己只是一個普通人。

大家覺得Tracie（中）似唔似迪麗熱巴和Angelababy？（迪麗熱巴微博圖片／Tracie IG圖片／Angelababy微博圖片）微博圖片

Tracie在家中排行第5，目前還是一名高中生，尚未準備好進入演藝圈，暫時想好好專注完成學業。Tracie樣貌淳樸天然，雖然的確與兩位女神相似，但亦有網友挑剔她皮膚黝黑，也有人指她更似陳凱琳或JW（王灝兒）。

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