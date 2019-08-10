內地網紅愛情長跑十年分手　流淚寄語令400萬粉絲心碎

內地一對愛情長跑十年的網絡紅人情侶孔維與詩苑，多年來在網上分享戀愛點滴，吸引大量粉絲追隨，去年才影了婚紗相，但日前二人在社交網站拍片公布分手，惹哭400萬粉絲。

內地網紅情侶愛情長跑十年分手，早前拍片向粉絲交代。（微博影片截圖／十元詩苑）

孔維與詩苑自大學相識相戀，屬早期網紅情侶，二人環遊世界，拍下許多甜蜜浪漫照片，多年來累積不少粉絲。正當大家都以為二人的下一步是步進婚姻，卻迎來二人分手的消息，令不少網友心碎。

詩苑日前在微博上載「分手視頻」並配文「就送到這裏了，前路請你多多小心呀」，孔維則轉發回覆：「慶幸有你陪我遊遍半個世界，遺憾沒能送你回家。」

孔維與詩苑一邊交代戀情告終，一邊忍不住流淚。（微博影片截圖／十元詩苑）

影片開首，孔維與詩苑輕鬆地帶出這是一條「分手視頻」，並指二人早在3月13日時已經分開，「我們中間存在一些不能調和的矛盾，所以分開了一段時間。」孔維說：「大家都在催婚，結果婚催沒了，我們就分手了。」詩苑續說：「分手不是特別難過的事情，感情只要經歷過的，就一定是好的。」

詩苑表示二人為這段感情努力過，還是沒有辦法走下去，向粉絲們致歉，「你們以前看過的照片和影片，裡面的情感都是真實的，愛情最好的樣子就是那個樣子，那是最美的，但它可能不一定會有好的結果。」孔維聽到這裡也忍不住哭起來，詩苑續說：「人生本來就是一場分離的旅程，經歷一次次的分離，美好的回憶不會因為關係結束而變成不好的。」寄語大家繼續相信愛情。

孔維曾經出軌但後來獲得女方原諒，想不到二人還是走不下去，他指自己仍未能成為一個成熟的人。（微博影片截圖／十元詩苑）

不過有網友質疑孔維與詩苑為谷流量炒作，因為這條分手片段，與一對外國YouTuber 一年前的分手視頻非常相似，亦是同樣在錄中途因情緒太波動而中斷再錄。不過更多網友為二人護航，認為相愛十年最後竟分手作結，因為太難過而錄不下去是很正常的表現。