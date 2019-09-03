【她她她的少女時】田蕊妮演戲不追求獎項　為求娛樂觀眾一小時

由田蕊妮（阿田）主演的《她她她的少女時代》自播出以來口碑不錯，劇情以輕鬆幽默貼地贏得一眾觀眾掌聲，令不少觀眾每晚緊貼追看。其實劇情輕鬆容易令演員投入，不過阿田表示最重要的是劇本：「其實今次呢套劇有咁好嘅口碑，因為佢有一個好好嘅劇本，好多觀眾有同感或者係我哋講嘅貼地。最重要都真係劇本啦，當然對演員嚟講做輕鬆嘅戲係比較舒服，始終太沉重嘅話情緒波幅真係好大。」

昨天（2日）晚上播出的一集有羅天宇除衫Show六塊腹肌去追求田蕊妮，這一集觀眾反應很大，阿田笑言大家看得開心她就開心。（陳順禎攝）

做演員來說阿田演出過的劇集多不勝數，對演員來說收視是一個很奇妙的事情，收視高演員當然會開心，但當收視不太理想時候如何處理？「收視從來唔係演員控制到，我哋演員控制到嘅就係有冇演好呢個角色，演緊時候點對待工作環境同有冇享受拍攝過程。劇集出到街有佢嘅命運，咁好多事夾夾埋埋，所以收視唔係演員同監製控制到嘅事。」

阿田指拍攝這劇集真的很開心。（陳順禎攝）

另外其實阿田曾經奪得過TVB視后的獎項，但獎項對她來說從很久以前已經沒有再想這件事情，「坦白講一個演員唔會話入行拎咗個獎之後就會講我唔需要再做，但其實我覺得演員演戲唔係因為要拎獎。譬如說今次演好角色出到街都會收到觀眾嘅鼓勵又或者呢個角色做得真係好，睇得我好投入，呢啲每一句少少鼓勵說話，加上可以係劇集娛樂到大家，唔理幾長當一個鐘都好，我覺得係做演員繼續做落去原因，亦都係一種動力。獎項呢樣我冇諗好耐，真係冇諗好耐。」



