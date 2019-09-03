【她她她的少女時】林凱恩IG粉絲人數劇增 ：我每晚都有留意

TVB電視劇集《她她她的少女時代》已經播出了一段時間，口碑不錯。這次在劇中成功彈起，有「理想女友」稱號的林凱恩（Iris），她在劇中性感一幕令觀眾印象深刻，Iris直言還有更多進步空間：「我唔係話彈起嘅，如果冇咁多位前輩帶住我，我都唔會可以成長到有大家讚我嗰個位。」

Iris希望能在演技上更加成熟，才能接受更加多挑戰。（陳順禎攝）

令人印象深刻絕對是Iris在劇中罕有地展露性感一面，Iris笑說想不到原來性感能跟自己有關聯：「其實對其他人嚟講可能會唔性感，但擺係我身上效果特別大。可能我自己平時拍嘅劇或者喺《開心速遞》都著得比較多衫啦，大家未見過林凱恩呢一面就可能覺得好新鮮好特別。雖然我唔會去挑戰呢一方面，但今次對我嚟講真係一個突破。」

被網友讚身材好，Iris笑言身材比自己更好的人大有人在。（陳順禎攝）

Iris憑《她她她的少女時代》人氣急升之後，受到不少網民關注，Iris亦有留意自己的Instagram粉絲人數直線上升，「我覺得Follow我嘅人唔係因為我身材而去Follow，而係我係劇角色帶畀佢地共嗚。咁都多咗幾千人Follow我，我每晚都有留意。」