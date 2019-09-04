Aka趙慧珊首成電影女主角　談感情生活：憧憬到灰心再到死心

趙慧珊（Aka）周二（4日）以女主角身份出席電影《潛行者》首映禮，說到自己在電影中飾演一名紋身師，同時也是伍允龍（Philip）的女朋友；雖然戲份不算太多，但Aka就認為甚具挑戰性：「每一次出場都要喊，因為好朋友王子涵死咗、喇叭又死咗，所以情緒挑戰都幾大。」 第一次擔任女主角，Aka說學習了不少：「呢套戲我唔係好洗打，我自己好想可以打，都係睇男仔打多；但就見到由度動作開始，佢哋點樣去就、然後受傷，先發現動作片嘅犧牲可以去到咁多！」

Aka在電影中與Philip飾演情侶。（葉志明攝）

Aka在電影中與伍允龍、安志杰和吳建豪三位型男合作，問到哪一位最接近自己的理想型，Aka就陷入兩難：「其實三個都好有型、好打得、又好大隻！我而家覺得大隻少少嘅男仔好有毅力去練，所以覺得佢哋特別有型！」最後她還是選擇了Philip：「始終我哋兩個對戲多啲，佢喺戲入面唔太出聲、性格內斂，但又好正義，個角色好Charm！」

Aka又希望朝「打女」之路進發，之前也有跟Philip學過一陣功夫，希望終有一天能有用武之地。（葉志明攝）

Aka又談到擇偶條件：「內斂嘅男仔俾我嘅感覺比較穩重，又唔會口花花，大大隻又耐了就有個差距感，好Charm！」說到自己的感情生活，Aka就嘆了一口氣：「呢個已經由有憧憬去到灰心再到死心，算命師傅話冇咁快，我自己都覺得好似冇咩人喺我身邊出現，所以都係順其自然；反正我而家忙到連休息嘅時間都冇。」當被問到真的沒有追求者的時候，Aka則笑說：「好似有兩個，但都係朋友嘅關係，唔係話要喺埋一齊嘅關係，始終而家覺得事業要擺喺第一。」