【港姐2019】「友誼小姐」陳熙蕊最輕磅　決賽前增磅：一日食5餐

周日（8/9）就是《2019香港小姐競選》決賽，當晚10位佳麗亦會競逐冠亞季、最上鏡小姐以及友誼小姐5個名銜，而今日她們亦於旺角一個Gym Room內參加瑜伽、泰拳等特訓，更同時互選出友誼小姐。點票時由於陳熙蕊（Blossom）和姚懿芠（Vivian）獲得相同票數，經佳麗們再次投票後，最後由6號的陳熙蕊（Blossom）奪得友誼小姐名銜。

由2018年「友誼小姐」陳靜堯頒獎。（梁碧玲攝）

友誼小姐6號陳熙蕊（Blossom）接受《香港01》訪問時表示對得到獎項感到十分開心：「咁多個女仔相處兩個月，對我真係好有特別意義。」她又表示自己與4號（姚懿芠）的感情特別好。她說：「我而家同佢一齊住，因為佢住得比較遠，咁啱我又搬返屋企住，媽咪同妹妹喺外國，所以就空咗啲房，佢又住得比較遠，所以就叫埋佢一齊住。」

陳熙蕊表示自己正在積極增磅。（梁碧玲攝）

9月8日就是決賽，會不會節食減肥？她就說現時的她反而要增磅：「之前如果時間許可，一日會食5餐，早餐、午餐、下午茶、晚餐同埋宵夜。我而家係最瘦嗰個，所以我盡量都會提自己食多啲嘢，想上鏡好睇啲。」每日餐單？她分享說：「早餐就一般會食麥皮、多士、一條腸仔再加蛋；午餐就係TVB Canteen嘅兩餸飯；下午茶通常會買一個蛋糕仔食；晚餐都係兩餸飯，有時會食下燒味；宵夜就唔定，可能返屋企前就買啲燒賣魚蛋食。」