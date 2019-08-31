【港姐2019】安排候選佳麗濃妝上陣拍片賣廣告　TVB咁樣答

TVB年度選美盛事《香港小姐2019》將於下月8日舉行，10位候選佳麗連日除了要接受儀態、舞蹈、談吐、化妝、健身等一連串密集式訓練外，更要出席劇集宣傳等公開活動，四出拉票！以為她們的行程已經很緊密？原來未算，因為她們竟然要為TVB的廣告商拍攝產品介紹短片，身體力行賣廣告！

10位成功入圍候選佳麗！（陳順禎攝）

多年以來，不少參加香港小姐選舉的佳麗一夜成名，因此每年都吸引不少香港及海外佳麗參選。而一個選美活動之所以能夠得以完成，贊助商的參與是其中重要的一環！就連佘詩曼早前出席泳衣發布會時，亦笑言有有意贊助今屆港姐佳麗，大力推廣自家泳衣品牌。

連阿佘都想做贊助商！（佘詩曼微博圖片）

而TVB日前就公開了兩條分別由2號蔡嘉欣和8號古佩玲化身美妝KOL實習生，長達2分鐘和4分鐘的彩妝品牌廣告片！以超濃妝上陣的她們超落力推銷彩妝產品，短片下方更注明該產品在big big shop有售！

唔知呢個項目計唔計分呢？（影片截圖）

短片都唔短！（影片截圖）

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而以往大多數的贊助商都會以不同形式支持活動，例如設立獎項和要得獎港姐出席贊助商頒獎活動等等，但就如此明顯地為贊助商賣廣告並不常見。而《香港01》向TVB有關部門查詢是否首次以呢種合作模式與贊助商合作時，TVB回應：「莎莎是多年來《香港小姐競選》大會指定贊助商之一，過去港姐候選佳麗亦曾參與拍攝美妝介紹/示範短片，片段分別安排在莎莎門市分店及翡翠台播映，而Big Big Channel 推出後，片段並同時上載至Big Big Channel，讓更多網民可分享到扮靚心得。」

淡妝靚好多喎！（葉志明攝）

大家覺得呢？（葉志明攝）

點撃下圖睇返啲靚相，中和吓！