《德魯納酒店》播完睇乜好？數據分析30套必睇韓劇　Voice3排第3

韓劇熱潮延燒了好多年，現今追劇已成為大部分人通勤、放學、下班後的日常休閒之一，韓國特有詮釋戲劇的方式受到不少人的喜愛，話題性十足的韓劇更是不在少數，有的韓劇Happy Ending在收視率與網友討論間可謂是皆大歡喜，有的卻是被罵到不行的爛尾結局，你也是沉醉其中的劇迷嗎？今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，搜集出《網路口碑－韓劇排行榜》，來看看前30大當紅韓劇中，哪幾齣值得收進口袋名單。

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第十名：《皇后的品格》

《皇后的品格》超灑狗血的劇情讓收視率飆高，其中錯綜複雜的現代皇室宮鬥設定更是讓粉絲看傻了眼，不看到最後都不知道編劇葫蘆裡到底在賣什麼藥！除了吐嘈不完的橋段，主角們更是演出了荒謬浮誇的感受，增添這部戲的可看性，不管是小迷妹澀妮（張娜拉飾）、油膩的太后還是減肥過程太勵志的皇家護衛「千優彬」（崔振赫飾）——抓準了觀眾們愛罵又愛看的心理，就算劇情漏洞百出也沒關係，反正大家都會口嫌體正直的看下去！

第十名：《皇后的品格》（《皇后的品格》劇照）

第九名：《檢法男女》

《檢法男女》講述檢察官與國立科學搜查院法醫聯手破案的故事，怪咖法醫與菜鳥檢察官的特別合作，一播出就引發許多人的討論，由鄭在詠飾演的白范醫師一句：「別急著寫小說！」更是成為劇中的經典台詞。是的，網友們千萬別急著對劇情走向下定論，《檢法男女》可是充滿著許多反轉的啊！劇終後粉絲更是敲碗能出第2季，而《檢法男女2》也已正式在2019年播映結束，尚未列入清單的劇友們，不妨可以第一季、第二季接著看，追好追滿！

第九名：《檢法男女》（《檢法男女》劇照）

第八名：《60天，指定倖存者》

喜歡政治謀權的題材嗎？那你可不能錯過《60天，指定倖存者》，劇情講述韓國總統於國政演說當天發生恐怖攻擊，在多數國家政要官員罹難的危急情況中，身為代理總統的朴武振（池珍熙飾）要怎麼一邊揭開陰謀，一邊在暗潮洶湧的政壇上保護國家與家人呢？題材改編自美劇《指定倖存者》，但加入了特殊的韓劇元素，緊張、燒腦與權勢鬥爭的氣氛營造都相當到位，絕對讓人忍不住一次追完！

第八名：《60天，指定倖存者》（《60天，指定倖存者》劇照）

第七名：《我身後的陶斯》

《我身後的陶斯》是一齣緊張中又帶有趣味的匪諜劇，飾演金本的蘇志燮，「陶斯」是他在劇中的行動代號，在作戰中深愛的女子不幸身亡，還背負內部間諜的嫌疑，為了查出真相，一邊隱姓埋名一邊進行秘密搜查工作。女主角高愛琳所居住的社區婦女會成立的KIS─主婦情報網，更是在劇情帶來許多搞笑又溫馨的橋段。而蘇志燮在劇中同時扮演帥氣的特務與鄰家保姆，極大的反差萌，讓不少蘇太太想瞬間飛撲到蘇志燮身上啊~網友表示：「蘇太太是我~」、「我也要成為KIS的一員。」

第七名：《我身後的陶斯》（《我身後的陶斯》劇照）

第六名：《阿斯達年代記》

斥資接近4億港幣打造的《阿斯達年代記》，被譽為韓版的《權力遊戲》，是一齣遠古奇幻劇，主演包括宋仲基、金智媛、張東健，只能說不管是演員陣容、劇情還是場景特效等，都是前所未有的史詩等級～因為題材特殊、人物關係及時代背景複雜，自開播以來評價兩極，有網友表示「蠻喜歡這種奇幻種族衝突的題材」，也有人認為「上古時代扮相不能接受~」。而《阿斯達年代記》總共分為三部，由《德魯納酒店》接檔後，第三部《阿斯達，所有傳說的序曲》則是要9月7日才會播出。

第六名：《阿斯達年代記》（《阿斯達年代記》劇照）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月02日至2019年08月30日。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『韓國偶像劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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