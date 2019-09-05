龐卓欣歐遊靚相疑洩新戀情　金融才俊新歡高大有型

2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada），參選時與鐘錶大王長孫孫智威（Solomon）的戀情相當高調，二人不時周圍飛去旅行，又會拍拖出席公開活動，當大家以為二人關係非常穩定之時，卻已在今年2月底分手，結束6年感情。Ada近日歐遊，從她的社交網站所公開的相片中，發現有一位男士同行，疑似新戀情曝光。

Ada近日在西班牙度假，她在社交網站分享的靚相中，不時影到同行男士，還有分享對方為自己掌鏡的「疑似男友視角」短片。（影片截圖）

Ada近年專心發展KOL事業，近日在社交網分享歐遊靚相，最新一站到西班牙伊維薩島（Ibiza），她在限時動態中分享的美食相中，不時影到一同撐檯腳的男士，這位疑似新歡似乎是事業型男，即使與靚女度假用餐，仍然電腦不離手，Keep住工作；另外在Ada跟大家分享的度假酒店Room tour中，當鏡頭影過電視機時，畫面顯示「Welcome Mr Patrick Yuhsiang Su」，相信訂房兼同遊的男士就是這位Patrick先生了。在Ada的followers 中找到一位Patrick的IG，他在限時動態中，透露目前人在伊維薩島 ，這位Patrick很大機會是Ada的「疑似新男友」。根據網上資料顯示，Patrick畢業於德克薩斯大學達拉斯分校，主修金融，目前任職投資分析師。

Ada的疑似新歡Patrick（右），都幾靚仔有型！（IG圖片）

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Ada與Solomon拍拖6年，原本以為二人打風打唔甩，但最後還是分手收場。近日到西班牙度假。（IG圖片／adapcy）

今年27歲的Ada與前男友Solomon同樣是富二代，二人門當戶對，Ada的父親龐寶林為股評人、東驥基金管理董事總經理，Solomon是香港鐘錶大王孫秉樞長孫，二人拍拖6年。Ada曾表示期望於26歲結婚，30歲生兒育女，去年更獲父親豪贈1,200萬銅鑼灣維港景豪宅作嫁妝，當大家以為二人好事近之際，卻傳出分手消息，於今年6月公布與Solomon分手，「好多人都發現我的Instagram已經見不到Solomon，還問我是否仍和他一起，我覺得應該跟大家交代一聲，因為始終在你們認識我的時候，我和他已經一齊，我們一齊近6年，其實散了差不多3個月，2月中﹑2月底才分手，要等這麼久才告訴大家，是因為我不知怎樣開口，因為比較尷尬，這個亦是我們二人的事，但同時我想對你們真實，我一向都好open跟大家分享近況，但之前有少少敏感，始終是剛剛分手，但現在心情較平復。」如今Ada已經走出失戀傷痛，疑似展開新戀情，祝她幸福！

Ada在歐洲度假，心情大好，應該已經走出失戀傷痛。（IG圖片／adapcy）