【哎呀好身材】張天愛公開肌膚保養法　出最強美容儀器超驚嚇

正所謂「世上沒有醜女人，只有懶女人」，事實上的確如此。一個女生漂不漂亮當然是見仁見智，但膚質上假若如剝殼雞蛋般細緻剔透，其實已經非常吸人眼球特別令人羨慕，在這一方面當然要做足保養才達到擁有靚靚肌膚的效果。而近日內地女星張天愛就在節目《哎呀好身材》中公開了自己一套保養方法，其中最後一招利用美容大排燈照射入睡震驚不少網友，原來功效性如此強大，搞到在網上引起極大討論。

張天愛公開自己四套保養方法。（微博圖片）

張天愛皮膚白滑令人稱羨，原來擁有如此亮麗的肌膚其實要落足不少功夫。在節目中，她收工回家之後就開始進行臉部睡前保養，總共有4個步驟。首先進行清潔卸妝，讓臉上不留任何污垢，讓皮膚在一個清空的狀態；第二塗上有美白保濕功效的面膜進行深層保養，在等待面膜完全乾透吸收的時間中，她非常懂得利用時間，於是就做瑜伽進行身材上的保養，而且做得非常完整，連主持人杜海濤都對她讚不絕口：「做得很細緻很全啊！」繼而再次進行清潔之後她就敷上一片式面膜，原來這個動作是讓皮膚補水，最後一招就是用大排燈照射臉部睡覺，見她戴上眼鏡護目（應該避免燈直射眼睛），任由大排燈發出的紅紫光照射，就這樣一整套臉部保養就正式完成。

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張天愛有靚靚肌膚全靠四個保養法。（微博圖片）

主持人見到她搬出這個美容儀器時都特別驚訝，完全不明白這個儀器的作用是如何，原來功效性可以好大。張天愛就向他們解釋：「這個燈有很多功能，可以美白﹑可以緊膚﹑然後還可以去痘。」雖然整個保養過程眼見只是短短4個步驟，其實張天愛用了許多時間：「我只要進到洗手間就是兩個小時，我要做好多好多事情，我要邊玩邊運動，面膜呀﹑身體呀﹑按摩呀﹑護髮呀，太多太多東西要做了。」足足兩小時才完成所需保養。

不少網友見到張天愛這一套保養法都對她讚不絕口，認為她非常自律有毅力，靚絕對是有原因的，大家紛紛留言：「活該人家好看」﹑「怪不得那麼漂亮」…非常佩服她。另外，大家都對她的美容大排燈都大感興趣，因此紛紛搜索這個大排燈，可見不少網友都想變漂亮。

張天愛照燈睡覺令好多人驚訝。（微博圖片）

事實上，這個所謂的美容大排燈是有分大排燈同小排燈，當然大排燈的照射面積同強度比較好，只是小排燈比較輕易攜帶而已。據指有分三種不同的光，包括紅藍黃，各種顏色都代表著不同功效。紅光主打促進血流、軟化皮膚，提高肌膚彈性；藍光代表著處理青春期皮膚留下的問題，就好似去痘﹑修復皮膚；黃光則代表美白、淡斑等。而照燈的時候幾乎都要戴護目鏡（產品有提供），以免傷害眼睛。而照燈時間原來根據不同大排燈的型號﹑功效有所不同，好似黃光去色素沉澱只需照五分鐘等。而這一些美容儀器其實價錢亦不便宜，在內地網購站上表明售價為6180（約6770港幣）人民幣至14480（15864港幣）人民幣不等，絕對是美容界的王者產品。

這一些照燈儀器有不同功效。（TMALL截圖）

點擊睇大排燈不同功效（以下是其中一款）：