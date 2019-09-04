【哎呀！好身材】張天愛意念減肥睇人開餐　化妝卸妝都要做運動

內地減肥真人騷《哎呀！好身材》，全程直擊四位男女明星的減肥生涯，最出人意表是其中一位明星嘉賓張天愛，瘦到得100磅左右，仍然每天嚷著減肥，節目追訪了她一整天的行程，發現她由起床開始已經做運動，而且她有一套「意念減肥法」，只要捱過2分鐘，即有顯著的減肥效果，下文為大家揭開她能夠擁有A4腰的秘密。

張天愛的意念減肥，說到底是要忍口。（Youtube影片截圖）

內地女星張天愛，以纖瘦身材在圈中聞名，但在擁有A4腰以前，她也有過體重60kg的黑歷史，經過地獄式減肥才有今天令人羨慕的身形。《哎呀好身材》追訪她一天的生活，發現她很多時也在做運動，由起床開始已做倒立，舒展筋骨後，開始了一天的工作，化妝師開工時，她會一邊舉啞鈴，早餐只是簡單的烚蛋沙律。在拍劇以外，她會到健身房做運動，而回到寓所卸妝，她也沒有浪費時間，不停做深蹲動作，在臨睡前她還要做一輪瑜伽才上床，運動跟生活可說密不可分。

張天愛「意念減肥法」曝光：

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張天愛有空時會到健身房運動。（張天愛微博圖片）

在節目中張天愛透露了她的獨門「意念減肥法」，例如她拍劇時請全場人食炸雞，雖然她很想吃，卻能夠一直忍口，甚至看著其他人大快朵頤，她表示如果別人吃炸雞用了2分鐘，自己能夠戰勝這2分鐘的誘惑，自然不會將炸雞吃下肚，別人眼中的自虐，張天愛卻認為是「自律帶給自己的幸福感」。不過張天愛在片場也抵不住炸雞誘惑，她除掉雞皮後，再撕了一片指甲大小的雞肉，就當作吃過了，如果大家能做到張天愛的自律，減肥的確不是難事。

以下是張天愛高清美圖：

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