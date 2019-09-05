【姊妹淘】莊思敏誤交朋友導致日日被網民圍攻　拒絕關閉留言功能

TVB綜藝節目《姊妹淘》由第一季已經拍攝到第六季，一至六季的元老級主持莊思敏（Jacquelin）當然有份亮相於這節目。到了第六季她會繼續分享一眾合適女生的事給眾多姊妹，而在節目中玄學話題她直言自己是半個專家：「基本上大家都稱我神婆，無論風水命理，占卜等我都她有興趣去聽。可惜資質有限，今時今日都未學識任何一樣。」



Jacquelin笑言身邊朋友有不少會找她詢問玄學的事。（梁碧玲攝）

今季新增一個環節「姊妹嘈」，這環節探討兩性話題和閨蜜之間相處，而首集Jacquelin便穫益良多，她說：「其實大家都聽得多綠茶婊，我都聽左好多年，但仲有龍井婊、咖啡婊、菊花婊等。有好多唔同婊，唔同解說，有啲就係話閨蜜會搶你男朋友啦，呢啲好似係菊花婊。我都試過有畀閨蜜朋友搶過我男朋友，但呢啲唔係單方面問題。」

Jacquelin指節目首集便令她穫益良多。（梁碧玲攝）

早前Jacquelin在自己的私人社交網站罵一些示威者，罵完後給「朋友」截圖再公布出來，導致不少網友到她的Facebook和IG聲討她，到現在還有網友留言責罵她，面對一眾負評留言Jacquelin完全沒有想過關閉留言功能：「開得網上平台都係想同一啲觀眾交流，可以同唔同朋友及Fans溝通，現階段冇必要關閉呢個功能。大家有咩說話都可以繼續留言，當然有一啲太過粗俗說話我唔刪除都會被刪除。我其實睇完就冇事，不過小心交友方面做人本身就應該要小心交友，只能夠適當地保護自己。」