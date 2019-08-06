【逃犯條例】莊思敏直指「黑衣人都是賊」　網民齊湧IG留言

近月因政府修訂《逃犯條例》引起全城爭議，多區的示威活動爆發激烈警民衝突，不過警方升級的武力鎮壓卻更令社會民怨四起，連不少藝人都紛紛在社交網站發聲，聲援香港人。莊思敏（Jacquelin）雖然至今沒有公開評論過該個社會議題，但有網民昨日（5日）爆料原來她在微信朋友圈曾多番發言嘲諷示威者，引起大量網民不滿，紛紛湧入Jacquelin的Instagram留言。

（莊思敏IG：@jacquelinchng）

Jacquelin於7月6日發表撐警言論，並暗指穿黑衣的是賊：「世界變得奇怪，本末倒置，從小到大我認知的都是警察是好人。黑衣人是壞人。（電影裡（裏）的黑衣人一般都是賊），現在的小孩都被教育成警察是壞人，黑衣人是好人。我對這個世界好像有點陌生。請學會思考，好好教育下一代好嗎？」

（莊思敏微信截圖）

莊思敏在微信朋友圈曾多番就事件發言。（莊思敏微信截圖）

莊思敏在微信朋友圈曾多番就事件發言。（莊思敏微信截圖）

7月26日，一群在機場任職的市民於機場發起「和你飛」集會，當日Jacquelin更上載一張集會的照片，直斥穿黑衫參與集會的機場員工很滋擾：「我未見過有人話愛你但會唱衰你，唔好再口口聲聲話自己愛香港，你哋無（冇）資格。#班黑衣人好滋擾」事隔3日，她於7月29日再表示「好想捉班打靶出去打靶」，疑似影射於7月28日在港島區爆發衝突的示威者。她於上週六（3/8）再次在朋友圈發表言論，指責示威人士令香港民不聊生：「歷史上只有因民不聊生而出現革命，未曾見過自稱革命而搞到民不聊生！」

莊思敏在微信朋友圈曾多番就事件發言。（莊思敏微信截圖）

莊思敏在微信朋友圈曾多番就事件發言。（莊思敏微信截圖）

Jacquelin的言論被公諸於世後，大量網民馬上湧到她的IG留言指責她，紛紛留言「黑衫就係暴徒？你自己都着黑衫啦！」、「你做過咩為香港呀？你睇過幾多新聞呀，了解幾多呀？」、「不分是非黑白」、「一d（啲）口德都冇」、「自己唔係香港人當然會講埋d（啲）風涼說話！」，更有網民表示她只是一個搏宣傳的奀星。雖然受盡抨擊，不過依然有不少簡體字留言支持Jacquelin，更反指部分網民是「廢青」。Jacquelin的心情亦絲毫沒有被影響，她於今日（6日）凌晨上載一張收到一大束花的照片，表示「我看你們的留言時真係忍唔住笑咗」，不過她後來將該句改成「Morning」。

莊思敏的心情絲毫沒有被批評影響。（莊思敏IG：@jacquelinchng）

她後來將該句改成「Morning」。（莊思敏IG：@jacquelinchng）

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