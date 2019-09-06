台灣網紅分享變性前男兒身舊照：這段時間比較像是自我放棄

台灣網紅愛里是一名內衣模特兒，同時亦是一名由男變女的變性人。其實在愛里早在2015年的一集《康熙來了》中亮相過台灣綜藝節目《康熙來了》，當時她是以偽娘身份向主持人分享自己做直播主的經驗。而近日她又到另一個台灣綜藝節目《震震有詞》擔任嘉賓，分享自己已於2017年到泰國接受變性手術成為女兒身，更大方分享了自己5年前男裝打扮的相片，只見當時仍然是男兒身的愛里，樣貌相當清秀。

原是家中獨子

其實愛里於高一時已打從內心認定自己是女性，更曾因為身上擁有男性生殖器官而產生過輕生的念頭，雖然她曾向家人反映，但她卻得到到父母的認同，因為他是家中唯一的獨子，有責任傳宗接代。直至大學時期，她更一度嘗試說服自己是男兒身，以男裝打扮，更把頭髮剪短（即上圖的裝扮），但顯然違背了自己的內心：「這段時間比較像是自我放棄的那段時間。」而最後，愛里抵不往家人的反對，把心一橫畢業後去了「對岸」工作，賺錢進行變性手術，終於，愛里於2017，在媽媽和姐姐陪同之下到泰國接受手術成功變性，但至今仍然未獲父親認同：「他到現在還會跟他的親朋好友或同事講說，『我還有一個兒子在美國讀書，沒有要回來了。』」

愛里的Instagram粉絲已超過6萬5000人：