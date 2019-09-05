【女兒們的戀愛】郭碧婷婚紗照曝光仙氣逼人　與向佐婚期將近？

藝人向佐於今年3月向台灣女星郭碧婷求婚成功，正積極籌備婚禮的這對準夫婦近日以情侶檔姿態參演內地真人騷《女兒們的戀愛》第二季，而最新一集的片段中見到郭碧婷試穿婚紗的過程，多張唯美婚紗照曝光，令一眾網民大呼：「仙女下凡！」。

向佐於今年3月向台灣女星郭碧婷求婚成功。（微博：@向太Tiffany陳嵐）

郭碧婷於節目中在婚紗店試了多套婚紗，最後她選擇了兩套白色和紫藍色的婚紗長裙。白色羽毛的婚紗勁有仙氣，盡顯郭碧婷有氣質的一面，猶如仙女一樣； 郭碧婷戴上頭紗、穿上白色的珠片婚紗充滿貴氣，高貴優雅；另一套紫藍色的婚紗營造出郭碧婷調皮、可愛的一面。三套婚紗，呈現出郭碧婷三個不同的面貌。而婚紗照上的郭碧婷臉上洋溢着幸福，極高的顏值令人驚艷，令一眾網民不禁大呼：「仙女下凡！」。

白色羽毛的婚紗勁有仙氣！（微博：@女兒們的戀愛）

郭碧婷戴上頭紗、穿上白色的珠片婚紗後盡顯優雅。（微博：@女兒們的戀愛）

向佐和郭碧婷於去年拍攝內地節目《最美的時光》中結緣，拍拖三個月就向外宣布結婚，經常大放閃光彈，羨煞旁人。雖然至今仍未宣布婚禮何時舉行，不過按照二人籌備的進度，應該距離正式婚禮不遠了。

紫藍色的婚紗營造出郭碧婷調皮、可愛的一面。（微博：@女兒們的戀愛）

點擊觀看更多圖片：