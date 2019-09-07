Janice Man下月意大利嫁商界才俊　好姐妹首爾搞驚喜婚前派對

𡃁模界始祖文詠珊（JM、Janice Man）於今年4月宣布結婚，與拍拖近4年的富三代吳啟楠（Carl）拉埋天窗，並計劃於今年10月12日在米蘭古堡舉行世紀婚禮、宴請100名親朋好友出席。據知JM的未婚夫Carl現年36歲，是為商界才俊，有傳身家過億，而JM亦被指已搬入千萬豪宅，預備做豪門少奶。婚禮倒數一個月，JM日前就聯同一班模特兒好姐妹一起飛到首爾，好好享受成為人妻前與姐妹們的歡樂時光。

一眾好姐妹在首爾為Janice Man籌備驚喜婚前派對。（Instagram／@carmenyim）

Janice珍惜待嫁前的時光，與「JMOcean8」的一群好姐妹飛到首爾旅遊，期間好姐妹們更為JM準備了驚喜派對，從姐妹們貼出的影片可見，她們事先在房間用心準備好玫瑰、燭光、氣球等作為裝飾，JM再以主角的身份粉墨登場！JM打開房門的一刻可見她神情驚喜，先是拿起玫瑰聞一聞，然後又拿起氣球把玩，最後則拿起大型的鑽石戒指氣球，與一眾好姐妹站在「MRS. WU TO BE」的背景前合照，幸福的神情言喻於表。

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一眾好姐妹除了準備驚喜派對，還準備了數套「姐妹裝」拍照之用：一套白色的Lace連身裙配以象徵友誼的金色手鈪，而JM的鑽戒在這張照片顯得尤為耀眼；另外則有一套近似日本校服的服裝，姐妹們以黑色格仔裙襯托JM的紅色；還有一套Casual的服裝是T-shirt配以棒球帽，而上面還加了每個人的名字簡寫，很是有心思！最後一套、也是最為隆重的一套，姐妹們穿上近似伴娘的黑色裙子，而新娘JM則穿上鮮紅色的裙子，是為名副其實的女主角！