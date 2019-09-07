【港姐2019】被網民笑指「陪跑佳麗」　梁敏巧：我目標唔係三甲

《2019香港小姐競選》將於明晚（8/9）舉行，今日10位候選佳麗就在將軍澳電視城為節目採排，大會特別安排了泳裝綵排環節給予傳媒採訪，驟眼所見，某幾位佳麗確實與第一次面試時分別頗大。今年競選，有1號黃嘉雯、2號蔡嘉欣、7號楊詠彤這3位熱門，亦有不少較為不起眼的冷門，而3號的梁敏巧（Maggie）則被網民戲稱是「陪跑佳麗」。

香港小姐競選其實都幾「殘酷」，辛苦完兩、三個月，到頭來觀眾可能只記得你是「落選港姐」。（葉志明攝）

她接受《香港01》訪問時，就表示賽前準備工作相當多：「要記舞步，要記Steps，所以都唔得閒緊張。」辛苦嗎？「辛苦就一定，因為好多時都唔夠時間休息，每日返嚟都要做好多唔同嘢，又要記好多嘢，但係辛苦都值得嘅。不過最難嘅就係要喺最眼瞓嘅時候，點樣好有意志咁做嘢，同埋學識要戒口，因為我選美之前比而家肥20磅。」

有人笑指梁敏巧是「陪跑佳麗」，不過她本人就不太同意。（葉志明攝）

對於被稱為「陪跑佳麗」，她說：「又唔可以咁講，因為我目標唔係三甲呢樣嘢，同埋我本身又冇乜經驗，又唔係喺娛樂方面有好多好出色嘅表現，所以都唔可以當係陪跑嘅，當係一個好好嘅經驗。我學得最大得着係學嘢，三甲其實都係其次，太計較反而會令自己唔開心。」