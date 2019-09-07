【港姐2019】被網民笑指「陪跑佳麗」　梁敏巧：我目標唔係三甲

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

《2019香港小姐競選》將於明晚（8/9）舉行，今日10位候選佳麗就在將軍澳電視城為節目採排，大會特別安排了泳裝綵排環節給予傳媒採訪，驟眼所見，某幾位佳麗確實與第一次面試時分別頗大。今年競選，有1號黃嘉雯、2號蔡嘉欣、7號楊詠彤這3位熱門，亦有不少較為不起眼的冷門，而3號的梁敏巧（Maggie）則被網民戲稱是「陪跑佳麗」。

香港小姐競選其實都幾「殘酷」，辛苦完兩、三個月，到頭來觀眾可能只記得你是「落選港姐」。（葉志明攝）

她接受《香港01》訪問時，就表示賽前準備工作相當多：「要記舞步，要記Steps，所以都唔得閒緊張。」辛苦嗎？「辛苦就一定，因為好多時都唔夠時間休息，每日返嚟都要做好多唔同嘢，又要記好多嘢，但係辛苦都值得嘅。不過最難嘅就係要喺最眼瞓嘅時候，點樣好有意志咁做嘢，同埋學識要戒口，因為我選美之前比而家肥20磅。」

有人笑指梁敏巧是「陪跑佳麗」，不過她本人就不太同意。（葉志明攝）

對於被稱為「陪跑佳麗」，她說：「又唔可以咁講，因為我目標唔係三甲呢樣嘢，同埋我本身又冇乜經驗，又唔係喺娛樂方面有好多好出色嘅表現，所以都唔可以當係陪跑嘅，當係一個好好嘅經驗。我學得最大得着係學嘢，三甲其實都係其次，太計較反而會令自己唔開心。」

【港姐2019】1號黃嘉雯無懼大熱倒灶　自信心爆棚：冇可能發生！
【港姐2019】一文睇晒10位候選佳麗泳衣　大熱門蔡嘉欣體態最完美
【港姐2019】歷年港姐泳裝大不同　卅年前李嘉欣、郭藹明堪稱經典
【港姐2019】7號楊詠彤唔介意男人窮　拍拖經濟獨立：可以養埋佢
【港姐2019】為決賽才藝表演整瘀手腳　蔡嘉欣：呢樣不嬲都有玩開
【港姐2019】「友誼小姐」陳熙蕊最輕磅　決賽前增磅：一日食5餐
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。