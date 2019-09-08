【他人即地獄】李棟旭改戲路演變態殺人犯　兩個舉動令觀眾毛管戙

韓國演員任時完和李棟旭主演的OCN懸疑電視劇《他人即地獄》上星期六（31/8）首播，《他人即地獄》改編自同名人氣漫畫，劇集風格一如過往OCN劇集一樣走陰森恐怖路線，加上《他人即地獄》是任時完退伍後首部參演作品，而李棟旭更挑戰演大反派，讓《他人即地獄》增加不少睇頭。昨晚播出的第三集中，李棟旭的種種行徑更令觀眾不寒而慄！

任時完和李棟旭主演的OCN懸疑電視劇《他人即地獄》上星期六（31/8）首播。（《他人即地獄》海報）

李棟旭挑戰演大反派，飾演冷血殺人犯兼牙醫徐文祖。（黃Viu《他人即地獄》畫面）

即使是驚慄劇，觀眾仍能看到李棟旭和任時完出浴場面，讓女觀眾稍微放鬆一下。（《他人即地獄》劇照）

睇《他人即地獄》驚慄場面前，先睇下出浴畫面養眼啦！

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李棟旭在《他人即地獄》飾演表面文質彬彬，實際上是變態冷血殺人犯兼牙醫徐文祖，上星期播出的第二集親手殺死302號房住客劉基赫（李賢旭飾），而昨晚播出的第三集中，徐文祖等人綁架310號房住客安熙鍾（玄奉植飾），不止多番恐嚇安熙鍾要置他於死地，徐文祖又剝掉安熙鍾的大牙，鏡頭一轉，徐文祖在隱閉的工作室內，將該隻大牙製作成戒指，並將其珍藏，而珍藏戒指的箱內，更發現多隻牙齒戒指，可見徐文祖不只是連環殺人犯，還有收藏受害者大牙的特殊變態癖好！

李棟旭將受害者的大牙製成戒指，似乎是他殺人後的特殊癖好。（黃Viu《他人即地獄》畫面）

大牙戒指是怎樣製成的？

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被任時完誤會搬人屍 李棟旭真係食人肉？

此外，《他人即地獄》第三集尾聲，尹鍾宇（任時完飾）發現306號房住客雙胞胎大叔（朴鍾煥分飾兩角）搬運屍體，徐文祖有見及此，便相約尹鍾宇一同喝啤酒，期間徐文祖送上可疑的醃肉，尹鍾宇有感味道奇怪，欲借詞逃離現場，但徐文祖卻不以為意表示：「還有其他部位，你要嘗嘗嗎？」、「這是好肉啊，驚訝甚麼？你以為是人肉嗎？」最後更展現奸狡的笑容。雖然最後《他人即地獄》沒有披露醃肉是否用人肉所製，但觀眾都已經看得冷汗直飆！至於徐文祖等人為何要將住客一一滅口，尹鍾宇又能否置身事外，就要繼續留意劇情發展了。

《他人即地獄》第三集尾聲，李棟旭若無其事疑似吃人肉的畫面，令不少觀眾毛骨悚然。（黃Viu《他人即地獄》畫面）

究竟尹鍾宇係咪真係食緊人肉？