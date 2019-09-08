【他人即地獄】最Hit漫畫改編懸疑劇　任時完李棟旭未係最吸引？

由任時完、李棟旭主演的韓國電視劇《他人即地獄》（韓：타인은 지옥이다）正在熱播，這部電視劇由劇名開始已經充滿哲學性。《他人即地獄》出處為法國存在主義哲學家Jean-Paul Sartre的名劇《禁閉》，意思是我們在人際交往中自發地對他人產生偏見，人與人之間繼而產生不可避免的矛盾衝突；不意味着身邊所有人對你而言都是地獄，而是當你和周遭的人相處不愉快，難以調和之時，他人對你而言就只能是地獄了。 電視劇《他人即地獄》一開始就男主角尹鐘宇（任時完飾）帶觀眾走進一個讓人不寒而慄的奇怪空間，他從鄉下來到首爾後就入住考試院（有點像香港的劏房，空間淺窄、但租金相宜）的303號房，可是尹鐘宇的左鄰右里都予人一種「怪」的感覺：包租婆乍看很仁慈，卻親切得讓人無所適從；302號房的劉基赫總是穿着長袖，有能震懾所有人的氣場；306號房的卞德鍾說話口吃加上怪異的笑容就已經讓人戒備；313號房的洪南福在房間貼滿成人照，更總是躲在背後偷偷觀察，讓人很難不在意；310號房的安熙宗則是可怕的黑社會大佬……試想像在這種環境下生活，小編應該避之不及、一陣也呆不下去；但尹鐘宇卻要在這「地獄」生活。

＊＊劇透注意！！！！！

《他人即地獄》為OCN「Dramatic Cinema」企劃之第二部作品，即以電影形式打造的電視劇。（劇集海報）

+ 7 + 6 + 5

對一般觀眾而言，任時完和李棟旭這兩個韓劇界男神，大概是這部劇最為吸引的地方。任時完原是韓國男團ZE:A（帝國之子）的一員，在 2014 年的《未生》中飾演被壓搾的實習生男主角張克萊，而獲封百想藝術大賞的最佳新人獎，繼而以紥實的演技向演員之路發展，而《他人即地獄》是他退伍後的第一部作品，與漫畫角色的形象亦很是相似，所以尤為引人注目。

+ 5 + 4 + 3

李棟旭在《孤單又燦爛的神 − 鬼怪》中飾演陰間使者的形象深入民心，及後與劉仁娜再度合作拍攝愛情劇《觸及真心》又引得觀眾尖叫連連，這次卻一反過去在電視劇中的正面形象，挑戰驚悚懸疑的題材，飾演表面文質彬彬、具文藝氣息的牙醫徐文祖，可是在最新一集劇情就發現他是個殺人不眨眼的冷酷殺手，這種反差讓觀眾大呼過癮。

+ 5 + 4 + 3

被定義為懸疑電視劇的《他人即地獄》，最為吸引的大概是驚悚的氛圍，此電視劇改編自韓國超人氣網路漫畫《驚悚考試院》，是為OCN電視台的第二部電視電影，所以呈現的畫面亦很有電影感。劇組在場景上花了不少心思，包括大廈的殘舊感、深不見底的暗長走廊、考試院房間的壓迫感、與其他房間之間的空間利用等……務求製造出驚悚的氛圍，讓觀眾感覺與主演置身在同一環境中，繼而在心理上產生恐懼。連任時完也說：「這地方不發生奇怪的事情才奇怪！」

+ 4 + 3 + 2

《他人即地獄》在劇情發展方面亦毫不拖泥帶水、節奏緊湊，要求觀眾十分專注劇情發展，只要稍為錯過一絲細節，就會跟不上故事的步伐。在情節舖排方面亦讓觀眾欲罷不能，例如在第一集末，觀眾才發現原來306號房的卞德鍾有一個孖生兄弟，即他們可以利用對方為自己的行動作掩蓋或混淆視線；而光在第二集就死了四個人，在末段更揭發了徐文祖的真面目，令觀眾按捺不住想追看接下來的劇情之餘，劇組更留下蛛絲螞跡讓觀眾自行推理！