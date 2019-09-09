【多圖】迪麗熱巴薄紗長裙仙氣滿瀉　希臘女神造型驚豔全場

內地女星迪麗熱巴一直被喻為「零死角美女」，舉手投足都仙氣滿滿。昨日（7日）她盛裝打扮出席「第17屆電影表演藝術學會獎頒獎典禮」，身穿薄紗長裙的迪麗熱巴亮相紅地氈，宛若希臘女神一樣，走路時更露出白滑美腿，非常性感！

迪麗熱巴以一身香檳色薄紗長裙亮相頒獎禮紅地氈。（嘉行迪麗熱巴工作室微博圖片）

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擁有新疆維吾爾族血統的迪麗熱巴，五官精緻，身形高䠷，深受粉絲喜愛。以一身香檳色薄紗高衩長裙上陣的她，露出一邊膊頭，一出場就成為焦點！當迪麗熱巴走向簽名區時，一雙長腿若隱若現，加上手上的Bling Bling水鑽手套，迪麗熱巴這個女神造型驚豔全場！

迪麗熱巴的水鑽手套相當特別。（嘉行迪麗熱巴工作室微博圖片）

迪麗熱巴身穿薄紗高衩長裙，一雙長腿若隱若現！（嘉行迪麗熱巴工作室微博圖片）

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迪麗熱巴更憑着電影《解憂雜貨店》與王俊凱齊齊奪得「金鳳凰新人獎」，演技受到肯定。她換上銀色連身裙上台領獎，更作為表演嘉賓獻唱，兩個造型都十分搶鏡！

迪麗熱巴與王俊凱憑電影《解憂雜貨店》齊齊奪得「金鳳凰新人獎」。（視覺中國）

迪麗熱巴更即場表演。（嘉行迪麗熱巴工作室微博圖片）

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