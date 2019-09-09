【任噏亂評．港姐2019】沒驚喜如何爭收視　恢復三小時節目成出路

2019香港小姐昨晚正式完結，尤記得上年陳曉華奪冠，不少人也有點驚訝，但相對前年的雷莊𠒇，當然較容易接受。今年冠軍黃嘉雯算是眾望所歸，由賽前大熱一直跑到奪冠，季軍古佩玲在決賽前狂「被造勢」，先被傳出有前內地幹部的爸爸，繼而在「今日頭條最喜愛香港小姐」先下一城，拎個季軍合情合理。至於亞軍王菲，一直低調行事，爆冷爬上第二，不過比賽從來只會記得冠軍，我問你上年亞軍係邊個你記唔記得？

今年港姐賽果都算合理。（梁碧玲攝）

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賽果尚算合理，正面去看，無綫無造馬，觀眾收貨。不過另一方面睇，賽果無討論性，近年大家討論得最多，到而家都記得，一定係2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇，無論係踩佢定撐佢都有一班人不停討論，所以咪夠爆！兩年後都會記得有件咁嘅事。今年賽果唔夠爆，兩個鐘嘅決賽過程又有冇嘢值得留意？

十位佳麗要喺兩個鐘完成一個騷，唔容易。（梁碧玲攝）

唔會冇！但未必係好事，甫開騷，10位佳麗魚貫登場，著住晚裝跟一眾評判玩二選一嘅快問快答，過程唔特別，有一點笑位，但難以令人留下深刻印象。轉頭換件衫，今次係玩同200位現場藝人玩「有口難言」，如果唔係個騷冇咗曾志偉，真係以為睇緊掌門人。話就話考急才，不過短短20秒真係睇唔出10佳麗展現到咩急才，呢part的確唔能夠令人滿意。

著住晚裝玩「有口難言」真係有啲格格不入。（梁碧玲攝）

之後10位佳麗同被TVB封為「TVB十子」一齊跳舞，好可惜，只有一兩位佳麗表現尚可接受，其餘跳得相當生硬，明顯平時冇跳開舞兼且訓練唔夠，雖然每位佳麗都係短短十幾秒，但識睇嘅人真係睇到唉聲嘆氣。之後到大家期待嘅才藝表演，打頭陣的3號梁敏巧表演反手彈琴，可惜甩拍又要偷望，唔知係緊急定訓練唔夠。2號蔡嘉欣玩空手瑜伽算是比較亮眼，至少沒像上年冠軍陳曉華在表演時甩拖，可惜佢竟然止步十強。4號姚懿芠表演光劍舞，不過「揈」幾吓就當表演，真係好難令人接受，6號陳熙蕊嘅rap直頭令人尷尬。至於才藝表演最令人欣賞的，一定是10謝采芝唱歌，一開口就知係高手，可惜佢唔係香港人眼中嘅「靚女」，入到五強算有交代。

蔡嘉欣真係表演得唔錯。（梁碧玲攝）

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除咗才藝表現，一眾佳麗泳裝出場都係年年令人期待嘅環節，不過今年就想講吓個舞台。眾所周知，磚地一向跣，加埋個場不停灑水，佳麗們仲要著住對高踭鞋，唔只有一個差啲就跣底。其實呢個舞台設計真係令人相當疑惑，係咪真係冇諗過會跣呢？另外，上年都已經講過一次，一眾被foul的佳麗，依然要為晉級的佳麗做表演、做過場，上年人人黑面，最出名當然是工藤佑采，今年雖然冇黑面，但真係唔明白點解仲要有呢個安排。

呢個磚地真係會跣死。（梁碧玲攝）

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雖然就咁睇，好似踩多過讚，不過喺兩個鐘搞出一個咁多人嘅騷，算係咁，真係好令人懷念以前有三個鐘嘅港姐。要講到讚，其實唔係冇，上面講過才藝表演入面，蔡嘉欣同謝采芝同值得畀掌聲，另一個表演都係唱得相當好，不過就唔係佳麗們，而係周柏豪。柏豪睇嚟無受早前新聞影響，依然賣力演出，其實如果下年港姐搞返三個鐘，邀請多啲實力派藝人表現，會唔會更好呢？