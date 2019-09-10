十年後終於回歸拍本地劇　凍齡文頌嫻出山即上陣打空手道

藝人歐錦棠、文頌嫻、談善言、張建聲、MIRROR成員Anson Kong等，昨日為ViuTV新劇《打天下》進行開鏡拜神儀式。作為劇集的監製、動作指導及演員，歐錦棠特別為新劇誠邀10年沒有拍攝本地劇集的文女出山參演，是兩人繼《烈火雄心II》後，相隔17年再度合作，雖然沒有在幕前演出多年，文女依然Keep得非常好！

文女同以前一樣，冇變過啊！

接受傳媒訪問時，被問到如何速成今次的合作，文女透露是棠哥主動致電給她，先互相問候，然後問她可又興趣拍攝，亦很高興對方想起自己，更笑指原來女兒很想她復出：「個女係我老闆，佢OK就得！我開工是佢冇王管，發現原來佢係最想我復出嗰個，老公都OK，搞得掂屋企就得。」至於談到劇集關於空手道，飾演棠哥師妹的文女表示獲安排拍攝少許動作場口，直言就算要打空手道都不介意。在旁的棠哥就大讚文女完全冇走樣，在於拍攝時間方面都可以遷就，更會以文女照顧家庭的安排行先，所以全劇幾乎都沒有夜班。

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在戲外都是空手道高手的棠哥就透露為了今次拍攝花了3個月時間，親自教授談善言空手道，雖然談善言由零開始，但直至現時已經能夠作出多個高難度動作，更讚對方可以參加比賽。對此稱讚，談善言笑言可能天生筋骨比較軟，而空手道就分為兩種，其中一種是肉搏，所以絕對是有難度的，不過棠哥就不想自己用替身，所以今次都算是自己首次參與打戲。另外，MIRROR成員Anson Kong就表示在劇中會跟談善言有感情線，談到親熱戲，Anson即時面紅尷尬指自己非常怕醜，因為參加《全民造星》後一直都是跟一班男仔工作，所以非常緊張。