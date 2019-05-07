【友枱VIP】文頌嫻揭無綫亞視內幕　「七魔女」分享閨密醉酒實況

「七魔女」成員文頌嫻（Annie）、姚樂怡、梁靖琪（Toby）及鍾麗淇（Margaret）為ViuTV節目《友枱VIP》擔任嘉賓。難得姊妹們到場支持，周家蔚特別炮製一頓韓式料理，更出動私伙鰹魚湯包淆製海鮮辣豆腐湯，盡顯心思。姊妹們互笠高帽，互相稱讚對方廚藝了得，Toby又透露Margaret老公整薄餅非常好吃，Annie立刻表示她未曾嘗試過其手藝：「點解你(Margaret)唔話我知，我個女Jamie好鍾意食pizza！」

周家蔚特別炮製韓式料理給姊妹品嘗。

「七魔女」姊妹情深，經常相約聚餐，偶爾亦會「飲返兩杯」。樂怡大爆家蔚喝酒後會含情脈脈地看著她，像把她當成愛人一樣，眾人即反指樂怡每次都以駕車為由不喝酒，所以才留意到家蔚這舉動。姊妹們又齊齊投訴樂怡專門拍下她們酒後失儀行為，樂怡解釋她只是一番好意，想姊妹們知道自己喝酒後的模樣，以作警惕之用。

（左起）「七魔女」成員鍾麗淇、梁靖琪、姚樂怡、文頌嫻、周家蔚。

Annie曾經簽約亞視及「大台（指無綫）」，被問到兩台文化有何不同，Annie表示亞視幕後猛將如雲，許多監製和導演也是電影界的紅人，所以演員於亞視拍劇集都需要遷就幕後製作人員的檔期，相反「大台」當時聘用較多新人，演員自主權會相對較大。

文頌孄近日開了Instagram帳戶，不時分享生活點滴。

「七魔女」談到曾否被男藝人「抽水」過，眾人坦言有類似經歷，樂怡更分享她擊退「鹹豬手」的招數：「舊時拍劇有個老前輩傾計嗰時會有意無意咁摸身摸勢，我咪笑住同佢講：『唔好Body Check我啦老爺！』之後有場戲見到佢，佢又想摸我，我就再講：『你又Body Check啊？』佢呢次就知我話緊佢，以後唔敢亂嚟。」