橋本環奈翻版！100%神複製「千年一遇美少女」竟然係日本34歲大叔

提到日本這幾年人氣最旺的美少女，相信各位網友一定會馬上想到橋本環奈吧！自從 14 歲加入偶像組合的「天使美照」在網路上走紅後，便被譽為是「千年一遇的美少女」。進來的她改往演員戲劇路線發展，在多部戲劇中完全拋下美女形象，例如《銀魂》真人版電影、日劇《我是大哥大》等等，以驚人的「顏藝」開創新路線。

橋本環奈不止拋下包袱扮醜女，亦不時在IG分享性感照。（IG@kanna399）

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橋本環奈亮麗的外型也成為了許多女孩想要模仿的對象，最近在日本的搞笑模仿表演節目「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル」出現了一位與橋本環奈「相似度百分百」的來賓，他登場時幾乎所有的來賓都倒抽了一口氣，無論是眼神還是笑容，簡直就和本人一模一樣！

日本大叔100%複製「千年一遇美少女」橋本環奈。（Twitter@滿月）

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不過令人吃驚的事情還不只這一件，這一位模仿橋本環奈的來賓叫「泉クリス」，雖然他擁有接近橋本環奈的天使美貌，但他卻是位貨真價實的男性，而且今年已經 34 歲了。「這麼可愛一定是男孩子」這句話在這裡已經不適用了，誰能想到這可愛的外表下卻是位大叔呢？

泉クリス私下的自拍照，他是位日本與菲律賓的混血兒，深邃的五官，無論是平常的男裝或是喬裝成美少女都很出色。（IG@izu3icris）

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現在泉クリス的職業是自由搞笑藝人，相信這次藉由模仿橋本環奈會使得他的知名度大增，也讓人期待日後能看見他在綜藝節目上更多的表現呢！

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