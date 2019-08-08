田馥甄深夜公開泳裝照！網民嫌唔露肉喪改圖　粉絲挖出陳年泳衣相

炎炎夏日田馥甄Hebe難得與爸爸一起游泳消暑，晚上再與媽媽在陽台乘涼，與家人提前歡度父親節，感覺過得很愜意，不過她分享出來的泳裝照，卻讓網友都大傻眼。

田馥甄在社群上透露：「三十六度的炎夏，藍天配着熱辣陽光，鐵肺蟬鳴巨響，三十六歲的這個下午我與爸爸一起共享久違的游泳趣。」，還感謝爸爸教會她游泳，到了晚上「在陽台和媽媽吹着晚風小酌，抬頭一望看見月亮掛在星空，覺得月亮真美，生命待我真好。」，接着更表示：「提前慶祝父親節，但願不止節日快樂。想把永恆的愛給我親愛的父母，卻永不及他們給予我的。」最後她還問網友：「是要放泳裝照亦或夏夜晚風的連結呢」、「是想請問如果我po泳裝照您們承受得了嗎」、「欲看泳裝照請按讚轉發直到我覺得不害臊」，而網友也都紛紛留言敲碗想看泳裝照。

田馥甄發文表示與於爸爸提前歡度父親節。（Facebook@atunemusichebe）

最後隔了兩小時後，田馥甄就來實現大家的願望，PO出泳裝照，不過是一張單拍泳衣的模糊照片，看起來是一件黑灰色的泳衣，還不忘寫道：「表（別）罵我，表（別）退讚」，網友們都傻眼直呼：「果然是田馥甄Hebe的style」、「要穿起來的啊..」、「真是名副其實的泳裝照」、「果真是泳裝照」。

田馥甄公開泳裝照！網民嫌唔露肉喪改圖▼▼▼

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