阿Sa蔡卓妍希臘旅行曬女神仙氣靚相：係兒時夢想！

每個女生都有一個女神夢，蔡卓妍（阿Sa）完成舞台劇《情敵勸退師》後，去了希臘旅行，她在IG分享在巴特農神殿影的靚相，相中的她穿上希臘女神白色長裙，充滿仙氣，她自爆特地為此行準備了女神裝束，只為完成兒時夢想。

阿Sa在IG分享希臘靚相，一身女神白裙裝勁仙氣。（IG圖片／choisaaaa）

阿Sa在IG分享自己自細就有希臘情意結，小時候媽媽最喜歡跟她講希臘神話故事，而她印象最深刻的是郭富城的音樂特輯《希臘驚情》，她看完之後，拿嫲嫲對阿婆拖鞋來穿，加毛巾披身扮希臘女神，到了中學，唯一一本可以令她讀完再讀的書是《The Greek Gods》，「所以由細到大一直最最最最想去嘅地方就係希臘，好想親眼望吓Parthenon（巴特農神殿），好想遊歷所有嘅古蹟，好想感受吓古希臘文明，同埋好想著條白色『女神』裙懶靚咁影張相（唔好笑我 兒時夢想吖嘛）」。想不到平日着慣靚衫的阿Sa都會有這樣咁大眾化的兒時夢想。

阿Sa剛完成舞台劇《情敵勸退師》，飛去希臘散心。（IG圖片／choisaaaa）

阿Sa年初時曾說話今年會跟鍾欣潼（阿嬌）待容祖兒（Joey）完成演唱會後一起去希臘，不過Joey有腳傷在身，相信未能同行，而阿嬌兩日前在IG上載和老公坐飛機的合照，似乎自己兩公婆有節目，所以很有可能阿Sa今次同男朋友石恆聰來個希臘浪漫之旅，其實希臘更適合跟另一半去呢！