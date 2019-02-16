【非分熟女】許靖韻挑戰阿Sa出浴戲　做晒安全措施點知冇用？

由蔡卓妍（阿Sa）、吳慷仁主演嘅電影《非分熟女》，講述失婚的阿Sa遇上廚師吳慷仁，從而改變其人生觀的故事。同門師妹許靖韻（Angela）被阿Sa欽點主唱電影主題曲《Improper》，Angela首次為電影唱主題曲，錄音時MV導演要求唱出含苞待放嘅感覺；日前進行MV拍攝，阿Sa在電影中有一場出浴戲份，導演亦要求Angela拍攝出浴片段，與阿Sa在電影的出浴片段交錯剪接，作出呼應。

阿Sa在電影中的一場出浴戲一度成為熱話。（網上擷圖）

許靖韻挑戰阿Sa出浴戲。

今次亦是Angela首挑戰拍攝出浴畫面，她為拍出浴鏡頭準備了大量防走光用品，「乜（防水）膠布都帶齊晒，哈哈，大中小型乜都有。」但原桃到正式拍攝時，她只需要穿上運動無肩內衣，「乜膠」都毫無用武之地，在場工作人員大笑Angela係緊張大師。

其實呢場戲只需露膊頭，Angela做咁多安全措施都冇用。

到拍攝淋浴場面時，Angela本以為拍攝時會持續有暖水淋身，點知畫面只需要拍她淋濕頭及身後，用水沖洗雙手的鏡頭，而當日氣溫只有十二度，結果Angela凍得不停打震，要髮型師幫手借風筒取暖。MV由下午兩點開始拍攝，拍足十一小時，到零晨兩點終於收工，收工前Angela搞笑地說：「都唔爭在啦，不如俾我沖埋涼先走啦。」

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