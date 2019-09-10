【花花萬物2】 張嘉倪結婚4年仍冇辦婚禮　老公買超藉口多被狂鬧

去年一套清裝劇《延禧攻略》捧紅吳謹言﹑許凱等人之外，還使劇中飾演順嬪的張嘉倪廣為人知，其古裝扮相令她有「最美妃子」之稱。近日，她就獲邀上小S（徐熙娣）﹑蔡康永主持的綜藝節目《花花萬物2》，大談婆媳關係之外，還透露了老公買超勁會吃醋的一面，不禁令人覺得他的佔有慾太強，在網上引起熱議。

張嘉倪因為順嬪而走紅。（微博圖片）

既然張嘉倪已經貴為人妻，而同是人妻的小S就好奇心發作之下，非常想了解對方同婆婆的關係是如何。在張嘉倪還沒回答的時候，其老公買超就率先搶答，在他眼中他認為這一段婆媳關係是很好的。及後張嘉倪就冇多講更多婆媳關係，而自爆了從結婚到今日自己仍叫奶奶為阿姨，原來因為冇做一樣事令男方媽媽難以接受，買超說道：「就是大家也都沒有去想說這個事，因為不是有一個環節叫改口茶嗎？所以一直也沒有喝這個茶，就一直大家也都就沒有改這個口。」坐在一旁的張嘉倪亦似乎認同：「就感覺是不是少一個什麼。」

事實上，所謂的「改口茶」其實就是結婚時一對新人向父母敬茶的環節。事關他們二人一直冇舉辦婚禮，所以男方媽媽從來冇飲過這一杯茶，以致難以接受張嘉倪媳婦的身份。面對這一個問題張嘉倪亦曾經講過，表示買超媽媽好在意這一些儀式，對她來講有一個正規的儀式是比較合適的。

張嘉倪原來一直叫奶奶為阿姨。（微博圖片）

既然一直叫男方媽媽為阿姨全因冇辦過婚禮所致，主持人就認為辦一辦就可以。沒想到買超則認為冇時間：「一直沒有時間去辦，本來前幾年要辦但是被懷孕生子和一些事耽誤。」網友一聽完這一翻說話更嬲嬲豬，認為他藉口多多，網友留言說道：「結個婚還這麼難啊」﹑「完美婚禮說了一個世紀」﹑「給一個婚禮就那麼難嗎」…指責他更何況是從事婚禮策劃的。

網友責罵買超藉口多多。（微博圖片）

另外，張嘉倪還透露老公買超超會吃醋，更視演員竇驍為假想敵添：「買哥有一個很好的朋友叫竇驍，竇驍通過他有跟我說好幾次，說我們有一個什麼什麼戲的，你要不要看劇本你有沒有時間什麼。但是我們倆一直都沒有聯繫方式，就通過他這樣傳來傳去。然後有一天我就跟買哥說，你要不然把那個竇驍聯繫方式給我，我說我想謝謝人家一下，他就不理我了。」事後買超就建立一個群組拉入張嘉倪，三人就在同一群組中，這一個狀態令小S甚是嘩然，原來買超防備心好重，自己好朋友都要防。

買超不給張嘉倪私下同好友竇驍有聯絡。（微博圖片）