鄧麗欣首次獲邀紐約時裝周　自爆行街會幫男友王子襯衫

藝人鄧麗欣（Stephy）一向都對時裝甚有心得，近年亦開設了個人時裝品牌。日前Stephy就獲邀出席紐約時裝周，身穿一襲白色套裝現身3.1 Phillip Lim春夏舞台，型格又高貴的造型突顯了率性的女人味。首次出席紐約時裝周，開騷前Stephy坦言心情興奮：「去年曾經參加米蘭時裝周，紐約時裝周則是我的第一次，所以很期待場地佈置和氛圍，應該跟米蘭和巴黎很不一樣。」一向身材均稱的她，更自爆出發前刻意keep fit，務求以最佳狀態穿上新裝示人。

Stephy首次出席紐約時裝周。

去年曾與男友王子情侶檔現身巴黎時裝周，Stephy透露平日也會和男友行街買衫：「我們會互相給予意見，偶爾一個人逛街，看到好看的衣服，也會買給對方。」Stephy笑指年輕時也交了不少「學費」，更試過上台表演前才發現忘記帶高跟鞋，結果上半身是飄逸的連身裙，下半身卻是當時流行的板仔波鞋。現時Stephy自有一套穿衣哲學，平日主要以純色、線條明顯的衣服示人，身上太多重點，反而令人花多眼亂。另外，亦偏好有個性的衣服，以突顯其剛柔並重的一面：「所以我一直很喜歡這個品牌，完騷後果然沒有失望，幾乎每一件衣物、包括男裝，都讓我愛不釋手，直接不做作的style，正是我最喜歡的。」