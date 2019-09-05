鄧麗欣稱密密飛台灣為公事　甜蜜談與男友王子近況：見佢係順便！

鄧麗欣（Stephy）周四（5日）出席時尚品牌活動，表示為將會上映的電影《金都》感到興奮，因為有份參演的同時電影主題曲也是由她主唱：「數下手指，唔經唔覺原來自己四年冇入過錄音室，所以錄音嗰日感覺都幾陌生，都要啲時間適應下嗰個感覺，但錄返音又幾掛住呢種感覺。」Stephy又表示很喜歡這首歌，只因唱出她與電影之間的關係，歌曲也是由好朋友林二汶當監製，又更為開心。

Stephy說有很多事情都準備中，包括自己的新戲和新店舖。（梁碧玲攝）

錄製新歌之後會回歸樂壇？Stephy回答說：「當然錄完呢首歌係有啲心郁郁嘅，有啲掛住；但自己始終都堅持暫時都專注喺電影上面先。我唔想太分心去做一張唱片或者音樂。」會否想先在電影圈取得肯定？「呢啲睇緣份，從來做任何嘢都唔係為咗獎項或結果，尤其是電影自己都好堅持係鍾意嘅題材，或者係支持嘅導演，唯有盡自己能力去做，希望大家鍾意。」

任何電影的題材Stephy都想挑戰，皆因自己什麼都不怕。（梁碧玲攝）

Stephy近來頻頻飛往台灣，她就說是工作的緣故：「始終自己有間店喺嗰邊，有好多時開會或者處理事務都要飛過去。」問到會否多了時間與王子（邱勝栩）拍拖，她就說：「都係順便㗎咋！」近日在Stephy上載照片的太陽眼鏡倒影中，有眼利的網友發現了王子的縱影，她就甜蜜笑說：「其實只係好普通一張相，唔係刻意㗎！只不過大家好眼利。（之後會多上載合照？）其實到而家我哋嘅合照唔係好多張，我其實唔想刻意好高調，適當嘅時候咪上載啲，舒服就得！」