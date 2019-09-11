台網紅曬好身材反竟遭網民圍攻！　元元不甘受辱揭娛樂圈黑暗內幕

藝人元元（吳婕安）擁有天使臉孔、魔鬼身材，常在《綜藝玩很大》露臉的她，自然不做作的風格受到觀眾喜愛，她近日在Instagram開放提問，有網友大讚她的好身材，她卻爆料幕後真相，表示每次上節目都會被規定服裝，甚至還要先發照片給工作人員挑。

元元為綜藝節目常客。（IG@1105ya）

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元元近期在Instagram上開放問答，就有網友向她告白：「從《玩很大》認識妳就覺得妳很漂亮、很可愛，雖然身材很好，但上節目也不會刻意露，我很喜歡妳。」但她卻透露其實有時候在節目上穿很露，都不是自己自願的，而是被製作單位要求。元元表示節目都會規定要穿甚麼衣服，「常常試穿4、5套都被打槍說不行，前一天就會要發照片給工作人員看」，她更坦言有時候就算打扮性感也不是自己要穿的，但她不是覺得性感不好，因為畢竟是工作，所以她也尊重製作單位的決定，「我很喜歡工作，我也要工作賺錢」。

元元在《玩很大》秀好身材。（IG@1105ya）

而元元在節目上穿著清涼，卻因此遭到網友謾罵，「很多人可能以為我們女生很愛露，但並沒有！」她更表示：「我應該要露給我另外一半看…我沒事幹嘛一直露奶，但至少我平常不是性感的…。」甚至還曾被酸「不露奶會死」，讓她無奈直呼：「能不能不要這樣攻擊，我們也是辛苦在賺錢，露奶如果錯了我跟你們道歉。」

元元表示上節目被要求穿搭。（IG@1105ya）

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